Футболисты «Локомотива» вернулись в Москву из Саранска

сегодня, 10:37

Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» ночью вернулись в столицу из Саранска после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Об этом сообщили в пресс-службе «Локомотива».

«Команда вернулась в Москву ночью», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

В воскресенье «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Акроном» со счетом 1:1. Матч прошел в Саранске из-за подготовки «Солидарность-Самара-Арены» к форуму «Россия — спортивная держава». В пресс-службе железнодорожников сообщили, что команда не смогла вовремя вылететь из Саранска из-за проблем с самолетом.

В следующем туре «Локомотив» 1 ноября в гостях встретится с «Зенитом».

h4mtw79cpbht
h4mtw79cpbht
сегодня в 15:22
Тоже мне событие, вернулись и хорошо.
uw7wndn8th33
uw7wndn8th33
сегодня в 11:55, ред.
Поездом было бы быстрее.
Cerar
Cerar
сегодня в 10:45
Поезд бы их не подвел.
w8u5jy6pujw5
w8u5jy6pujw5
сегодня в 10:43
Очень хорошо, что у нас еще летают самолеты.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:42
Всё хорошо , что хорошо заканчивается!
Гость
