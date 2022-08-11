«Герта» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (13.08.2022)

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сегодня, 10:25

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Герта» с большими усилиями сохранила место в Бундеслиге и теперь должна более ответственно относиться к поединкам чемпионата. Тем не менее, коллектив уже проиграл в первом туре в берлинском дерби и теперь их ждет непростое испытание победителем Лиги Европы, который потратил много сил на матч Суперкубка УЕФА . В первом туре «Герта» уступила «Униону» (1:3), а в кубке Германии проиграла «Айнтрахту» Брауншвейг в серии пенальти (4:5).

«Айнтрахт» Ф проиграл на днях Суперкубок УЕФА мадридскому «Реалу» (0:2), что не стало неожиданностью для болельщиков. Однако, это не повод расстраиваться футболистам, которые мечтают реабилитироваться после унизительного поражения от «Баварии» в первом туре (1:6). В игре с нестабильной «Гертой» болельщики и руководство ждут от команды исключительно победы.

Информация для ставок

«Герта» проиграла пять последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей клуба из Франкфурта завершились тоталом больше 2.5 мячей

Семь матчей между командами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Герта» проиграла четыре из пяти последних матчей «Айнтрахту» Ф

Прогноз

У гостей присутствует явное преимущество в личных встречах, а если дополнительно учесть последние результаты «Герты», то победа «Айнтрахта» Ф практически не вызывает сомнений. Сделать ставку на успех клуба из Франкфурта можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.