«Герта» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (13.08.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.
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13 августа 2022, 16:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Герта» с большими усилиями сохранила место в Бундеслиге и теперь должна более ответственно относиться к поединкам чемпионата. Тем не менее, коллектив уже проиграл в первом туре в берлинском дерби и теперь их ждет непростое испытание победителем Лиги Европы, который потратил много сил на матч Суперкубка УЕФА. В первом туре «Герта» уступила «Униону» (1:3), а в кубке Германии проиграла «Айнтрахту» Брауншвейг в серии пенальти (4:5).
«Айнтрахт» Ф проиграл на днях Суперкубок УЕФА мадридскому «Реалу» (0:2), что не стало неожиданностью для болельщиков. Однако, это не повод расстраиваться футболистам, которые мечтают реабилитироваться после унизительного поражения от «Баварии» в первом туре (1:6). В игре с нестабильной «Гертой» болельщики и руководство ждут от команды исключительно победы.
Информация для ставок
- «Герта» проиграла пять последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей клуба из Франкфурта завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Семь матчей между командами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Герта» проиграла четыре из пяти последних матчей «Айнтрахту» Ф
Прогноз
У гостей присутствует явное преимущество в личных встречах, а если дополнительно учесть последние результаты «Герты», то победа «Айнтрахта» Ф практически не вызывает сомнений. Сделать ставку на успех клуба из Франкфурта можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.