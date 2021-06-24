«Гремио» — «Сантос». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (25.06.2021)

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вчера, 07:11

«Гремио» и «Сантос» проведут очную встречу в рамках 6-го тура бразильской Серии A. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет в этом матче прогнозируют успех хозяев поля. Поставить на победу «Гремио» можно по коэффициенту 2.00, тогда как шансы «Сантоса» взять три очка оцениваются в 4.35. Заключить пари на ничью БК предлагает по коэффициенту 3.12.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 2.35. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 1.66.

Форма команд

«Гремио», проведя три матча в бразильской Серии A, обосновался на дне турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Команда поочередно потерпела поражения во встречах с «Сеарой» (2:3), «Атлетико Паранаэнсе» (0:1) и «Спорт Ресифи» (0:1), показав посредственную игру в атаке.

У «Сантоса» на старте сезона чемпионата Бразилии успехи получше . Команда взяла шесть очков в играх с «Сеарой» (3:1) и «Сан-Паулу» (2:0), а также поделила очки с «Жувентудом» (0:0). Но без поражений к шестому туру не обошлось. «Сантос» уступил в матчах с «Баией» (0:3) и «Флуминенсе» (0:1) и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.

Информация для ставок

В 8 из 10 прошлых матчей «Сантоса» в чемпионате сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Гремио» уступал в 4 предыдущих поединках бразильского чемпионата

«Сантос» не забивал голы в 5 из 7 прошлых выездных поединков лиги

«Сантос» проиграл 3 предыдущих поединка в чемпионате Бразилии

4 последних поражения в чемпионате «Гремио» потерпел с разницей в один гол

Прогноз

Несмотря на провальный старт сезона от «Гремио», именно хозяев поля букмекеры считают фаворитом поединка. При этом «Сантос» не проигрывал в двух прошлых матчах на поле соперника, поэтому взять очки в предстоящей игре гостям вполне по силам. Предлагаем рассмотреть ставку с условием «„Сантос“ не проиграет», которая в линии букмекерской конторы Фонбет доступна по коэффициенту 1.83.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.2 на победу гостей с форой (0) в матче «Баия» — «Атлетико Паранаэнсе».