Грузия – Испания. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (08.09.2023)

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сегодня, 11:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.33. Победа сборной Грузии оценивается по 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Сборная Грузии в трех матчах набрала лишь четыре очка и учитывая отрыв Шотландии, не может быть довольна своими результатами. Команде придется бороться с Испанией за второе место на данном этапе отбора и шансов выйти победителем очень мало. Тем не менее, даже ничья на своем поле станет хорошим достижением для Кварацхелии и компании. Два последних матча Грузии завершились поражением на выезде от Шотландии (0:2) и победой с Кипром (2:1).

Испания после поражения от Шотландии (0:2) немного опустилась в турнирной таблице, однако все остается в руках коллектива. Команда обязана побеждать остальных соперников и пытаться догнать своего прямого конкурента, учитывая, что еще один матч с шотландцами она проведет на своем поле. Два последних поединка в Лиге Наций Испания завершила победами над Италией (2:1) и Хорватией (1:0, по пенальти), тем самым выиграв турнир.

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей Грузии завершились исходом «обе забьют»

Испанцы выиграли только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Грузия проиграла четыре из пяти последних матчей с Испанией при одной победе

Прогноз

Испания недовольна первым матчем квалификации и сделает все, чтобы реабилитироваться уверенной выездной победой в этом поединке. Рекомендуем ставить на сборную Испании с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.95.