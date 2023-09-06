Грузия – Испания. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (08.09.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.33. Победа сборной Грузии оценивается по 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.
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08 сентября 2023, 19:00
пятница
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.2.
Форма команд
Сборная Грузии в трех матчах набрала лишь четыре очка и учитывая отрыв Шотландии, не может быть довольна своими результатами. Команде придется бороться с Испанией за второе место на данном этапе отбора и шансов выйти победителем очень мало. Тем не менее, даже ничья на своем поле станет хорошим достижением для Кварацхелии и компании. Два последних матча Грузии завершились поражением на выезде от Шотландии (0:2) и победой с Кипром (2:1).
Испания после поражения от Шотландии (0:2) немного опустилась в турнирной таблице, однако все остается в руках коллектива. Команда обязана побеждать остальных соперников и пытаться догнать своего прямого конкурента, учитывая, что еще один матч с шотландцами она проведет на своем поле. Два последних поединка в Лиге Наций Испания завершила победами над Италией (2:1) и Хорватией (1:0, по пенальти), тем самым выиграв турнир.
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей Грузии завершились исходом «обе забьют»
- Испанцы выиграли только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Грузия проиграла четыре из пяти последних матчей с Испанией при одной победе
Прогноз
Испания недовольна первым матчем квалификации и сделает все, чтобы реабилитироваться уверенной выездной победой в этом поединке. Рекомендуем ставить на сборную Испании с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.95.