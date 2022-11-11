«Химки» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (13.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются «Сочи». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Химок» оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.
|
- : -
завтра, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.3. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.6.
Форма команд
«Химки» прервали огромную серию без побед в чемпионате и смогли подтянуться к прямым конкурентам за выживание. Сейчас у команды в активе 12 набранных очков и отставание от ближайшего соперника составляет один пункт. В домашней встрече с нестабильным «Сочи» у подмосковного клуба будет возможность еще заработать очков. В прошлом матче «Химки» на своем поле выиграли у «Оренбурга» (2:0), а ранее разгромно проиграли «Динамо» Москва (1:6).
«Сочи» также находятся в кризисе, ведь одна победа в последних десяти матчах не является хорошим результатом для серебряного призера прошлого розыгрыша РПЛ. На данный момент команда находится на девятом месте с 22 очками и уже на 10 баллов отстает от третьего месте. В прошлом туре «Сочи» смогли отобрать очки у московского «Спартака» (1:1), а ранее сыграли вничью с «Уралом» (2:2).
Информация для ставок
- Оба клуба выиграли только по одному матчу из последних десяти во всех турнирах
- «Сочи» проиграли восемь из десяти последних выездных матчей во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Команды часто играют вничью, и мы предполагаем, что в этот раз также есть большая вероятность, что они поделят очки. Сделать на это ставку можно по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.