«Химки» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (13.11.2022)

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вчера, 18:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются «Сочи». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Химок» оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.3. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.6.

Форма команд

«Химки» прервали огромную серию без побед в чемпионате и смогли подтянуться к прямым конкурентам за выживание. Сейчас у команды в активе 12 набранных очков и отставание от ближайшего соперника составляет один пункт. В домашней встрече с нестабильным «Сочи» у подмосковного клуба будет возможность еще заработать очков. В прошлом матче «Химки» на своем поле выиграли у «Оренбурга» (2:0), а ранее разгромно проиграли «Динамо» Москва (1:6).

«Сочи» также находятся в кризисе, ведь одна победа в последних десяти матчах не является хорошим результатом для серебряного призера прошлого розыгрыша РПЛ . На данный момент команда находится на девятом месте с 22 очками и уже на 10 баллов отстает от третьего месте. В прошлом туре «Сочи» смогли отобрать очки у московского «Спартака» (1:1), а ранее сыграли вничью с «Уралом» (2:2).

Информация для ставок

Оба клуба выиграли только по одному матчу из последних десяти во всех турнирах

«Сочи» проиграли восемь из десяти последних выездных матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Команды часто играют вничью, и мы предполагаем, что в этот раз также есть большая вероятность, что они поделят очки. Сделать на это ставку можно по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Лига Ставок.