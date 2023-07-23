«Институто» — «Ланус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (26.07.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. В случае победы «Лануса», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.
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26 июля 2023, 02:30
среда
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.22.
Форма команд
«Институто» не показывает той игры, которую ждут болельщики и занимают место в нижней части турнирной таблицы. Коллектив занимает 19 позицию с 29 баллами и на девять пунктов отстает от зоны плей-офф, но конкурентов очень много и шансы туда попасть остаются лишь теоретические. Два последних матча «Институто» в Суперлиге Аргентины завершились выездной победой над «Арсенал» Саранди (2:0) и поражением с «Тигре» (0:1).
«Ланус» выступает гораздо стабильнее своего соперника и занимает четвертое место, имея в активе 42 балла. Команда опережает «Эстудиантес» по дополнительным характеристикам и имеет игру в запасе, а отставание от «Сан-Лоренсо» в случае победы может сократиться до одного пункта. В прошлом туре «Ланус» сыграл вничью с «Банфилдом» (2:2), а ранее с тем же счетом поделил очки с «Дефенса и Хустисия» (2:2).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Институто» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Семь из десяти выездных матчей «Лануса» закончились ничейными результатами
- Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды имеют примерно равную статистику последних матчей и существует большая вероятность, что поединок может закончиться ничьей. Сделать ставку на то, что клубы поделят очки можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.1.