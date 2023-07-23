«Институто» — «Ланус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (26.07.2023)

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вчера, 16:36

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. В случае победы «Лануса», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.22.

Форма команд

«Институто» не показывает той игры, которую ждут болельщики и занимают место в нижней части турнирной таблицы. Коллектив занимает 19 позицию с 29 баллами и на девять пунктов отстает от зоны плей-офф, но конкурентов очень много и шансы туда попасть остаются лишь теоретические. Два последних матча «Институто» в Суперлиге Аргентины завершились выездной победой над «Арсенал» Саранди (2:0) и поражением с «Тигре» (0:1).

«Ланус» выступает гораздо стабильнее своего соперника и занимает четвертое место, имея в активе 42 балла. Команда опережает «Эстудиантес» по дополнительным характеристикам и имеет игру в запасе, а отставание от «Сан-Лоренсо» в случае победы может сократиться до одного пункта. В прошлом туре «Ланус» сыграл вничью с «Банфилдом» (2:2), а ранее с тем же счетом поделил очки с «Дефенса и Хустисия» (2:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Институто» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Семь из десяти выездных матчей «Лануса» закончились ничейными результатами

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды имеют примерно равную статистику последних матчей и существует большая вероятность, что поединок может закончиться ничьей. Сделать ставку на то, что клубы поделят очки можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.1.