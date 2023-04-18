«Интер» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.04.2022)

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сегодня, 11:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Бенфики» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Интер» добился очень комфортного преимущества в первой игре и команде нет надобности в ответной встрече открываться и рисковать. К тому же команда находится не в лучшей форме и не может выиграть в Серии А уже несколько матчей подряд. В прошлом туре «Интер» довольно неожиданно на своем поле проиграл «Монце» (0:1), а ранее в Лиге чемпионов смог переиграть в Португалии «Бенфику» (2:0).

«Бенфика» существенно осложнила себе ситуацию с проходом в полуфинал, а домашнее поражения является совсем не тем, чего ожидали болельщики. «Орлы» сохраняют лидерство в чемпионате Португалии, но подпустили «Порту» уже на расстояние четырех очков, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку. Два последних матча «Бенфики» завершились поражениями от «Шавиша» (0:1) в чемпионате и «Интера» в Лиге чемпионов (0:2).

Информация для ставок

«Бенфика» уступила в последних трех поединках подряд

Семь последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бенфика» ни разу не обыгрывала «Интер» за три последних поединка

Пять последних домашних встреч «Интера» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Интер» не будет большими силами идти вперед, а «Бенфика» постарается больше владеть мячом. Вероятным результатом в такой ситуации будет ничья, сделать ставку на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.