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«Интер» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (14.01.2023)

вчера, 10:14
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.3. Поверить в успех «Вероны» можно по коэффициенту 9.5. На ничью в матче можно поставить по 5.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.316.219.62

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.3. На ТМ 3.5 коэффициент меньше и достигает 1.62.

Форма команд

«Интер» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А с 34 очками и совсем немного отстает от тройки лидеров. В предстоящей встрече подопечным Индзаги очень нужна победа, чтобы как можно ближе подобраться к прямым конкурентам. В прошлом туре «Интер» на последних минутах упустил победу в матче с «Монцой» (2:2), а в кубке Италии в дополнительное время смог обыграть «Парму» (2:1).

«Верона» после прихода главного тренера начала подавать признаки жизни и в двух последних турах смогла набрать четыре очка. Коллектив поднялся на 18 место с девятью очками и очень хочет впервые за несколько месяцев покинуть зону вылета. В прошлом туре команда обыграла на своем поле «Кремонезе» (2:0), а ранее сыграла вничью с «Торино» (1:1).

Информация для ставок

  • «Интер» проиграл только два матча из последних 15 во всех турнирах
  • «Верона» не выигрывала на выезде уже 10 матчей подряд
  • «Интер» выиграл четыре последних матча у «Вероны»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе к «сине-черных» не будет проблем с результатом. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторы Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.51 2.10 1.81
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:43
Думаю, что Интер без особых проблем выиграет этот матч
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