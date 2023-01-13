«Интер» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (14.01.2023)

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вчера, 10:14

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.3. Поверить в успех «Вероны» можно по коэффициенту 9.5. На ничью в матче можно поставить по 5.7.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.3. На ТМ 3.5 коэффициент меньше и достигает 1.62.

Форма команд

«Интер» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А с 34 очками и совсем немного отстает от тройки лидеров. В предстоящей встрече подопечным Индзаги очень нужна победа, чтобы как можно ближе подобраться к прямым конкурентам. В прошлом туре «Интер» на последних минутах упустил победу в матче с «Монцой» (2:2), а в кубке Италии в дополнительное время смог обыграть «Парму» (2:1).

«Верона» после прихода главного тренера начала подавать признаки жизни и в двух последних турах смогла набрать четыре очка. Коллектив поднялся на 18 место с девятью очками и очень хочет впервые за несколько месяцев покинуть зону вылета. В прошлом туре команда обыграла на своем поле «Кремонезе» (2:0), а ранее сыграла вничью с «Торино» (1:1).

Информация для ставок

«Интер» проиграл только два матча из последних 15 во всех турнирах

«Верона» не выигрывала на выезде уже 10 матчей подряд

«Интер» выиграл четыре последних матча у «Вероны»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе к «сине-черных» не будет проблем с результатом. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторы Лига Ставок по коэффициенту 1.85.