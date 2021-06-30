«Интернасьонал» — «Палмейрас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (01.07.2021)

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вчера, 07:50

«Интернасьонал» и «Палмейарс» проведут очную встречу в рамках 8-го тура чемпионата Бразилии. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити в этом матче отдает минимальное предпочтение «Интернасьоналу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.51. Ничейный исход котируется в 3.18. Победа «Палмейраса» представлена коэффициентом 2.99.

Сделать ставку на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.29. Низовой исход матча (ТМ 2,5) оценивается в 1.69.

Форма команд

«Интернасьональ» сыграл семь матчей в чемпионате Бразилии, сумев набрать девять очков. На данный момент «красно-белые» занимают 13-е место в общем зачете, отставая от топ-6 на 2 балла. В 3 прошлых турах Серии A «Интернасьонал» взял 5 очков. Помимо гостевой победы над «Шапекоэнсе» (2:1), команда сыграла вничью с «Сеарой» (1:1) и «Америкой Минейро» (1:1).

«Палмейрас» более продуктивно начал этот чемпионат. Команда одержала четыре победы при одной ничьей и двух поражениях. В прошлом туре первенства «зелено-белые» обыграли «Баию» (3:2) на своем поле, тем самым реабилитировавшись за гостевое поражение от «Брагантино» (1:3). Ранее «Палмейрас» взял максимум очков в матчах с «Америкой Минейро» (2:1) и «Жувентудом» (3:0).

Информация для ставок

В 8 прошлых очных встречах соперников выигрывала ставка на ТМ (2,5)

«Интернасьонал» не проигрывал в 18 из 19 последних домашних матчей против «Палмейраса»

В 4 предыдущих матчах «Палмейраса» в чемпионате сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Интернасьонал» не побеждал в 4 последних домашних матчах чемпионата

Прогноз

В очных встречах соперников преимущество на стороне «Интернасьонала», но именно «Палмейрас» на данный момент выглядит убедительней. Учитывая, что хозяева давно не побеждали на своем поле, а гости неплохо начали чемпионат, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Палмейраса» с учетом форы (0) по коэффициенту 2.16 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.82 на победу хозяев в матче «Ред Булл Брагантино» — «Сеара».