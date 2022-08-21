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«Жирона» — «Хетафе». Прогноз на матч испанской Примеры (22.08.2022)

сегодня, 16:17
Жирона - Хетафе

Ставки букмекеров

«Жирона» с минимальной разницей идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.90, ничья в игре продается за 2.80, а победа «Хетафе» за 3.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.822.833.18
Лига Ставок 2.75 2.85 3.05
Мелбет 2.77 3.01 3.10
1XBET 2.77 3.01 3.10

Аналитики ожидают, что исход матча будет низовым. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.44, а ТБ (2.5) по 2.95.

Форма команд

«Жирона» после возвращения в Примеру, в первом туре минимально на выезде уступила «Валенсия» (1:0).

«Хетафе» в первом туре на домашнем стадионе был разгромно обыгран одним из грандов «Атлетико» (0:3).

Информация для ставок

  • «Хетафе» проиграл в шести из 1 последних выездных матчах
  • В 10 из 15 последних матчах «Жирона» не было голов или забила только одна команда
  • В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Хетафе» забьет гол с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.73 2.22 1.43 3.01
Лига Ставок 1.71 2.11 1.41 2.85
Мелбет 1.39 2.81
1XBET 1.39 2.81
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:22
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5 и возможен ничейный исход.
qexumjv2z8a6
qexumjv2z8a6
сегодня в 16:39
Фаворит матча «Жирона»
Гость
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