«Жирона» — «Хетафе». Прогноз на матч испанской Примеры (22.08.2022)

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сегодня, 16:17

Ставки букмекеров

«Жирона» с минимальной разницей идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.90, ничья в игре продается за 2.80, а победа «Хетафе» за 3.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что исход матча будет низовым. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.44, а ТБ (2.5) по 2.95.

Форма команд

«Жирона» после возвращения в Примеру, в первом туре минимально на выезде уступила «Валенсия» (1:0).

«Хетафе» в первом туре на домашнем стадионе был разгромно обыгран одним из грандов «Атлетико» (0:3).

Информация для ставок

«Хетафе» проиграл в шести из 1 последних выездных матчах

В 10 из 15 последних матчах «Жирона» не было голов или забила только одна команда

В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Хетафе» забьет гол с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.