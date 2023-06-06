«Кальяри» — «Бари». Прогноз на матч плей-офф Серии В (08.06.2023)

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вчера, 12:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Кальяри». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Бари» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

«Кальяри» несмотря на набранные 12 очков четырех последних турах Серии В не смог напрямую пробиться в Серию А и вынужден играть в сетке плей-офф. Клуб вышел уже в финальную стадию, где сыграет с «Бари». Первый домашний матч коллективу очень важно сыграть уверенно и добиться приемлемого результата перед ответной встречей. Два последних поединка «Кальяри» завершились ничьей и победой над «Пармой» в полуфинале плей-офф (3:2, 0:0).

«Бари» не играл в Серии А уже 12 лет и выход в финал плей-офф является большим событием для клуба и болельщиков. Команде осталось пройти одного соперника, но сделать это будет довольно непросто. В выездной встрече гости постараются не пропустить много, а по возможности и вовсе не проиграть, чтобы при поддержке своих поклонников бороться дальше за право выхода в элитный дивизион. В прошлых играх с «Зюдтироль» команда выиграла и проиграла с одинаковым счетом (1:0, 0:1), но прошла за счет более высокого места в турнирной таблице Серии B.

Информация для ставок

«Кальяри» выиграл шесть из семи последних матчей

«Бари» забивал в семи из десяти последних матчах на выезде

«Кальяри» выиграл у «Бари» шесть из десяти последних поединков при одном поражении

Прогноз

«Кальяри» считается фаворитом в этом противостоянии и на своем поле наверняка сможет добиться важной победы. Предлагаем поставить на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.