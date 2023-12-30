«Кальяри» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (30.12.2023)

1703925098

вчера, 11:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Кальяри». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Эмполи» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85

Форма команд

«Кальяри» никак не может покинуть зону вылета, хотя изредка показывает неплохую игру и добивается результатов. Сейчас коллектив идет на 18 месте с 13 баллами и отстает сразу от двух конкурентов всего на один пункт. В домашнем матче с еще одним претендентом на вылет от хозяев будут ожидать только победы. Два последних матча «Кальяри» завершились выездными поражениями от «Вероны» (0:2) и «Наполи» (1:2).

«Эмполи» разочаровывает своих болельщиков в нынешнем сезоне, однако для клуба еще не все потеряно. Коллектив набрал 12 очков и несколько успешных матчей помогли бы ему покинуть неприятную зону вылета. Поражение в игре с «Кальяри» ухудшит ситуацию, поэтому для гостей важно хотя бы не проиграть. В прошлом туре «Эмполи» уступил «Лацио» (0:2), а ранее проиграл «Торино» (0:1).

Информация для ставок

Шесть домашних матчей «Кальяри» завершились исходом «обе забьют»

«Эмполи» выиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Кальяри» проиграл два из пяти матчей «Эмполи» при одной победе

Три из четырех встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кальяри» считается фаворитом в этом противостоянии и на своем поле наверняка сможет добиться важной победы. Предлагаем поставить на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.