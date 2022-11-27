«Картахена» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (27.11.2022)

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вчера, 18:17

Ставки букмекеров

Фаворитом в это матче считают «Картахену», поставить на которую можно по коэффициенту 2.35 Сделать выбор в пользу «Эйбара» можно за 3.35, а ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно выбрать за 3.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.4. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.57. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.

Форма команд

«Картахена» выиграла только один поединок из пяти последних туров в Сегунде, что заметно повлияло на позицию команды в турнирной таблице. Теперь клуб занимает седьмое место с 26 очками и не попадает в зону плей-офф. В домашней встрече с «Эйбаром», который является прямым конкурентом за повышение в классе, хозяева будут играть на победу. В прошлом матче «Картахена» проиграл на выезде «Мирандесу» (1:2), а в кубке Испании обыграла «Альфаро» (1:0).

«Эйбар» стабильно набирает очки и редко проигрывает в последние несколько месяцев. Тем не менее, несколько ничьих не дают подняться команде выше пятого места с 27 очками. Отрыв от лидера составляет семь баллов, поэтому очки в ближайших матчах будет очень нежелательно. Два последних матча «Эйбара» завершились ничьей с лидером «Алавесом» (0:0) и победой в кубке Испании над «Лас-Росас» (3:0).

Информация для ставок

«Эйбар» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Картахена» забивала в восьми из десяти последних домашних матчах

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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