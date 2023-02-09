«Клермон» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (11.02.2023)

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сегодня, 11:29

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат котируется по 3.75, а победа «Клермона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«Клермон» смог набрать восемь очков в пяти последних турах Лиги 1, хотя имел шансы заработать куда больше очков. Команда уверенно держится в середине таблицы, а именно на 11 месте с 30 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Реймсу». В домашней встрече с одним из лидеров Лиги 1 хозяева могут побороться за очки при аккуратной игре в обороне и хорошей реализации. Два последних матча «Клермон» уступил «Монако» на своем стадионе (0:2) и сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).

«Марсель» смог выйти на второе место и теперь с 46 баллами опережает «Ланс» по лучшей статистике забитых и пропущенных мячей. Команду усилил Руслан Малиновский, который совсем недавно перешел из «Аталанты» и помог выбить из кубка Франции ПСЖ (2:1). В чемпионате Франции в прошлом туре «Марсель» неожиданно уступил «Ницце» (1:3), а ранее обыграл на выезде «Нант» (2:0).

Информация для ставок

«Марсель» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах на выезде

«Клермон» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Марсель» выиграл три из четырех последних матчей с «Клермоном»

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