«Клермон» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (11.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат котируется по 3.75, а победа «Клермона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.
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11 февраля 2023, 23:00
суббота
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.
Форма команд
«Клермон» смог набрать восемь очков в пяти последних турах Лиги 1, хотя имел шансы заработать куда больше очков. Команда уверенно держится в середине таблицы, а именно на 11 месте с 30 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Реймсу». В домашней встрече с одним из лидеров Лиги 1 хозяева могут побороться за очки при аккуратной игре в обороне и хорошей реализации. Два последних матча «Клермон» уступил «Монако» на своем стадионе (0:2) и сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).
«Марсель» смог выйти на второе место и теперь с 46 баллами опережает «Ланс» по лучшей статистике забитых и пропущенных мячей. Команду усилил Руслан Малиновский, который совсем недавно перешел из «Аталанты» и помог выбить из кубка Франции ПСЖ (2:1). В чемпионате Франции в прошлом туре «Марсель» неожиданно уступил «Ницце» (1:3), а ранее обыграл на выезде «Нант» (2:0).
Информация для ставок
- «Марсель» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах на выезде
- «Клермон» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Марсель» выиграл три из четырех последних матчей с «Клермоном»
Прогноз
«Марселю» очень важно навязать борьбу ПСЖ за чемпионство, поэтом команда приложит максимум усилий, чтобы достичь успеха. Сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.