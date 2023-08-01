«Копенгаген» — «Брейдаблик». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (02.08.2023)

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сегодня, 11:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Копенгагену», а коэффициент на их победу составляет 1.25. Успех «Брейдаблика» оценивается по коэффициенту 12 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 6.2.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.58. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.4. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Копенгаген» уже в первом матче добился хорошего для себя результата и на своем поле остается закрепить успех. Также коллектив показал максимальный результат в стартовых двух турах чемпионата Дании и пребывает в хорошем расположении духа. Команде остается лишь успешно провести ответную встречу и готовиться к следующему раунду. В прошлой игре «Копенгаген» обыграл на выезде «Вайле» (3:2), а ранее в Лиге Чемпионов одолел «Брейдаблик» (2:0).

Клуб из Исландии изначально не рассматривался, как возможный претендент на борьбу за место в Лиге Чемпионов и оправдал ожидания экспертов. «Брейдаблик» практически не уступал в первом матче по статистику сопернику из Дании, но отыграть два мяча на выезде будет катастрофически сложно. В прошлом туре чемпионата Исландии «Брейдаблик» поделил очки со «Стьярнан» (1:1), а ранее уступил «Копенгагену» (0:2).

Информация для ставок

«Брейдаблик» одержал четыре выездные победы в пяти последних поединках

«Копенгаген» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Копенгаген» выиграл все три встречи с «Брейдабликом»

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Гостям нечего терять, и они будут пробовать проводить атаки, что в свою очередь вызовет опасные выпады «Копенгагена». В такой ситуации предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.