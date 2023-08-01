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«Копенгаген» — «Брейдаблик». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (02.08.2023)

сегодня, 11:24
Копенгаген

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Копенгагену», а коэффициент на их победу составляет 1.25. Успех «Брейдаблика» оценивается по коэффициенту 12 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 6.2.

Ставки на футбольные матчи

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.58. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.4. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Копенгаген» уже в первом матче добился хорошего для себя результата и на своем поле остается закрепить успех. Также коллектив показал максимальный результат в стартовых двух турах чемпионата Дании и пребывает в хорошем расположении духа. Команде остается лишь успешно провести ответную встречу и готовиться к следующему раунду. В прошлой игре «Копенгаген» обыграл на выезде «Вайле» (3:2), а ранее в Лиге Чемпионов одолел «Брейдаблик» (2:0).

Клуб из Исландии изначально не рассматривался, как возможный претендент на борьбу за место в Лиге Чемпионов и оправдал ожидания экспертов. «Брейдаблик» практически не уступал в первом матче по статистику сопернику из Дании, но отыграть два мяча на выезде будет катастрофически сложно. В прошлом туре чемпионата Исландии «Брейдаблик» поделил очки со «Стьярнан» (1:1), а ранее уступил «Копенгагену» (0:2).

Информация для ставок

  • «Брейдаблик» одержал четыре выездные победы в пяти последних поединках
  • «Копенгаген» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Копенгаген» выиграл все три встречи с «Брейдабликом»
  • Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Гостям нечего терять, и они будут пробовать проводить атаки, что в свою очередь вызовет опасные выпады «Копенгагена». В такой ситуации предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.57 1.92 1.93
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:06
Забивать пачками голы в чужие ворота Брейдаблик давно научился не только в своем первенстве. Что было прекрасно и с лихвой продемонстрировано "факелоносцами" в предшествующих поединках теперешней лигочемпионской селекции с: сан маринским Тре Пенне 7:1, черногорской Будучностью 5:0 и ирландским Шемроком Роверс 1:0, 2:1. Считаю, что Брейдаблик полностью перестроится в данной ответке на гораздо более привычную ему атакующую модель. Что и поможет здесь гостям хотя бы раз пробить противоположные тылы. Да и терять тут исландцам вообще нечего!
Гость
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