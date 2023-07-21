«Коритиба» — «Флуминенсе». Прогноз на матч Серии А Бразилии (25.07.2023)

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вчера, 20:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Флуминенсе». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Коритибы» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Коритиба» идет в зоне вылета бразильской Серии А, но имеет шансы исправить ситуацию, ведь не сильно отстает от прямых конкурентов. Коллектив занимает 18 место в турнирной таблице и набрал 11 баллов, отставая на два пункта от «Баия», который идет на безопасном 16 месте. В матче с «Флуминенсе» хозяева постараются удивить соперника и набрать очки. Два последних матча «Коритибы» завершились вничью с «Крузейро» (0:0) и победой над «Америка МГ» (3:1).

«Флуминенсе» проводит качественный сезон и заслуженно располагается на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 25 баллов и всего на два пункта отстает от второй позиции. Чтобы как минимум не потерять свое место, а еще лучше продвинуться вперед, гостям необходимо стабильно набирать очки, особенно в подобных поединках. В прошлой игре «Флуминенсе» поделил очки с «Фламенго» (0:0), а ранее оказался сильнее «Интернасьоналя» на своем стадионе (2:0).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Флуминенсе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Коритиба» выиграла лишь два поединка из десяти последних в чемпионате Бразилии

«Флуминенсе» выиграл два из пяти поединков с «Коритибой» за последнее время

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды подарят зрителям интересный поединок и смогут реализовать достаточно голевых моментов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.