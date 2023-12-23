«КПР» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.12.2023)

1703324550

вчера, 12:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Саутгемптона» составляет 1.8. Поставить на « КПР » можно за 4.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

« КПР » давно перестал быть клубом, который подает надежды на возвращение в АПЛ и на данный момент располагается лишь на 22 месте с набранными 20 баллами. Коллективу нужно выбираться из зоны вылета и набирать очки в ближайших поединках, что с «Саутгемптоном» точно будет сложной задачей. Два последних матча « КПР » завершились поражением от «Шеффилд Уэнсдей» (1:2) и ничьей с «Плимутом» (0:0).

«Саутгемптон» старается не задерживаться во втором дивизионе и делает все, чтобы попасть хотя бы в плей-офф турнира. Сейчас «святые» занимают четвертое место с 42 баллами и нуждаются в очках в каждой игре. В матче с аутсайдером у гостей будет неплохая возможность пополнить свой запас баллов. В прошлом туре «Саутгемптон» разгромил «Блэкберн» (4:0), а ранее сыграл вничью с «Ковентри Сити» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти выездных матчей «Саутгемптона» завершились ничьими

« КПР » выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах «Саутгемптон» выиграл у « КПР » четыре из пяти последних матчей

» четыре из пяти последних матчей Четыре из пяти матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Для каждой из команд это очень ответственный поединок, но мы предполагаем, что они найдут свой забитый мяч. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.