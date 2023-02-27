«Кремонезе» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (28.02.2023)

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сегодня, 15:34

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Рому», а поставить на нее можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Рискнуть на успех «Кремонезе» можно по 5.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Кремонезе» своими выступлениями уже показал, что коллектив не готов к борьбе в Серии А и вероятнее всего, покинет турнир по окончанию сезона. Команда занимает последнее место с девятью баллами и все еще не смогла выиграть ни единого поединка в чемпионате. Вряд ли в этой встрече что-нибудь кардинально изменится для хозяев. В прошлом туре «Кремонезе» сыграл вничью с «Торино», а ранее крупно уступил на выезде «Наполи» (0:3).

«Рома» смогла изменить ход противостояния с «Зальцбургом» и после минимального поражение, уже на своем стадионе победила (2:0), оформив выход в следующий раунд. В чемпионате Италии столичный клуб тоже относительно стабилен и занимает четвертое место с 44 баллами, сыграв на одну игру меньше прямых конкурентов за медали. В прошлом туре на своем поле «Рома» оказалась сильнее «Вероны» (1:0).

Информация для ставок

«Кремонезе» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Ромы» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Кремонезе» уступил «Роме» в четырех из пяти последних поединках

Прогноз

На данный момент «Рома» гораздо сильнее и стабильнее своего оппонента, а потому должна набирать очки в этой встрече. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.