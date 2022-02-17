«Кельн» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2022)

1645099131

вчера, 14:58

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.39. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.75, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.94. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по 1.86. Ставка на «обе забьют» составляет 1.51.

Форма команд

«Кельн» старается стабильно набирать очки, но все-таки уступил в двух из пяти последних поединках. Коллектив держится на восьмом месте с 32 очками, однако у четырех ближайших конкурентов всего на два пункта больше, поэтому несколько успешных поединков могут в корне изменить ситуацию. В прошлом туре «Кельн» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (1:3), а ранее оказался сильнее «Фрайбурга» (1:0) на своем стадионе.

«Айнтрахт» Ф смог одержать всего одну победу в пяти турах Бундеслиги, что говорит о неготовности коллектива конкурировать за более высокие места в чемпионате. Клуб из Франкфурта занимает 10 место с 31 очком и имеет примерно одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей в чемпионате Германии (33:34). Два последних поединка завершились поражением от «Вольфбсурга» (0:2) и победой со «Штутгартом» (3:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти матчей «Кельна» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Айнтрахт» Ф проиграл всего два матча из последних десяти на выезде

«Кельн» не может обыграть клуб из Франкфурта на своем стадионе уже четыре встречи подряд

Четыре последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Расстояние между клубами составляет всего один балл, поэтому никто не захочет рисковать очками. Предполагаем, что болельщики увидят закрытый футбол без большого количества взятий ворот. Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей можно сделать по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Фонбет.