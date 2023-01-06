«Лацио» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (08.01.2023)

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сегодня, 01:06

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.53. Ничейный результат котируется по 4.4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Лацио» разочаровал в прошлом туре, полностью провалив второй тайм и уступив на выезде «Лечче» (1:2). Это опустило римский клуб на пятое место с 30 очками, а отставание от ближайшего соперника составляет три очка. В предстоящем матче хозяевам нельзя ошибаться, ведь последствия могут быть еще хуже в виде результатов в турнирной таблице. До матча с «Лечче», подопечные Сарри проиграл товарищеский матч «Альмерии» (0:2).

«Эмполи» не служит большим инфоповодом в Серии А и постепенно набирает свои очки, которые помогают им держаться в середине списка. Перед стартом очередного тура «Эмполи» набрал 18 очков и идет на 13 месте, опережая ближайшего соперника из зоне вылета на девять пунктов. В прошлом туре «Эмполи» на выезде сыграл вничью с «Удинезе» (1:1), а в товарищеском поединке переиграл «Сассуоло» (2:1).

Информация для ставок

«Лацио» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Эмполи» выиграл только три выездных матча из последних десяти

«Лацио» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Эмполи»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что римский клуб сделал выводы по последней игре в Серии А и на своем стадионе не допустит повторения ошибок. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.