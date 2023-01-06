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«Лацио» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (08.01.2023)

сегодня, 01:06
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Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.53. Ничейный результат котируется по 4.4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.9.

Италия. Серия А 2022/2023
Лацио
Эмполи
ПроигрышПроигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
- : -
08 января 2023, 17:00
воскресенье
НичьяВыигрышПроигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.604.475.74
Мелбет 1.63 4.28 5.90
1XBET 1.58 4.54 6.10

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Лацио» разочаровал в прошлом туре, полностью провалив второй тайм и уступив на выезде «Лечче» (1:2). Это опустило римский клуб на пятое место с 30 очками, а отставание от ближайшего соперника составляет три очка. В предстоящем матче хозяевам нельзя ошибаться, ведь последствия могут быть еще хуже в виде результатов в турнирной таблице. До матча с «Лечче», подопечные Сарри проиграл товарищеский матч «Альмерии» (0:2).

«Эмполи» не служит большим инфоповодом в Серии А и постепенно набирает свои очки, которые помогают им держаться в середине списка. Перед стартом очередного тура «Эмполи» набрал 18 очков и идет на 13 месте, опережая ближайшего соперника из зоне вылета на девять пунктов. В прошлом туре «Эмполи» на выезде сыграл вничью с «Удинезе» (1:1), а в товарищеском поединке переиграл «Сассуоло» (2:1).

Информация для ставок

  • «Лацио» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Эмполи» выиграл только три выездных матча из последних десяти
  • «Лацио» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Эмполи»
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что римский клуб сделал выводы по последней игре в Серии А и на своем стадионе не допустит повторения ошибок. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.42 1.35 2.17 1.76 1.69 2.28
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 2.23 1.77
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