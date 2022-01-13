«Ламия» — «Ионикос». Прогноз на матч греческой Суперлиги (15.01.2022)

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вчера, 21:37

Ставки букмекеров

В данном поединке букмекеры не смогли определиться с явным фаворитом. Поставить на победу гостей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.65, а в случае победы хозяев зайдет приятный коэффициент 2.11. За ничью предлагают коэффициент 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.43, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Ламия» после 16 проведенных поединков занимает 12 место в турнирной таблице и уже не борется за попадание в топ-6. Коллектив неудачно выступил в минувших двух турах, уступив дома АЕКу (0:1), а также на выезде «Олимпиакосу» (0:2).

«Ионикос» расположился одной строчкой ниже и имеет в активе на три очка меньше. Команда проиграла четыре последних встречи с одинаковым счетом (0:1), среди соперников были АЕК , «Арис», «Ламия» и ПАС (Янина).

Информация для ставок

«Ламия» выиграла лишь один из шести последних поединков

Безвыигрышная серия «Ионикоса» насчитывает пять матчей (четыре поражения и ничья)

Четыре минувшие очные встречи завершились победой «Ламии»

Три последние игры и «Ламии» и «Ионикоса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке нас ожидает равная игра без явного преимущества одной из команд. Сложно сказать на чьей стороне будет явное преимущество, а потому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.2.