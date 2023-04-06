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«Лечче» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (07.04.2023)

вчера, 11:27
Наполи (Неаполь)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», а поставить на лидера Серии А можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Рискнуть на успех «Лечче» можно по 6.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.503.761.64
Pari 6.30 3.75 1.60

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Лечче» очень плохо проводит данный отрезок сезона и показывает худший результат, ведь не смогла набрать ни единого очка в Серии А за последние пять туров. Команда занимает 16 место с 27 пунктами и опережает зону вылета на восемь пунктов, поэтому расслабляться еще очень рано. В двух последних матчах чемпионата Италии «Лечче» уступил «Эмполи» и «Фиорентине» с одинаковым счетом (0:1).

«Наполи» в прошлом туре неприятно удивил болельщиков крупным поражением от будущего соперника по Лиге Чемпионов. Команда тем не менее, является лидером Серии А и опережает ближайшего соперника на 16 пунктов. Это дает возможность неаполитанцам сосредоточиться на предстоящей игре в Лиге Чемпионов. В прошлом туре чемпионата «Наполи» на своем поле разгромно проиграл «Милану» (4:0), а ранее оказался сильнее «Торино» (4:0).

Информация для ставок

  • «Лечче» проиграл семь из десяти последних матчей в чемпионате
  • «Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Наполи» выиграл три матча у «Лечче» из шести последних при двух поражениях

Прогноз

На данный момент «Наполи» больше сосредоточен на Лиге Чемпионов, но соперник находится в очень плохой форме. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.73 2.15
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 15:51
Победа команды гостей с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 11:53
После выездного успеха в матче против Аталанты Лечче уже больше месяца не набирает очков в чемпионате, потерпев пять поражений подряд. Причём в этих поединках команда даже не забила ни единого гола, поочерёдно всухую проиграв Сассуоло (0-1), Интеру (0-2), Торино (0-2), Фиорентине (0-1) и Эмполи (0-1). В атаке коллектив Марко Барони ничего из себя не представляет, ни разу за четыре крайних тура не наиграв даже на один гол по показателю xG. Вряд ли они забьют и лидеру чемпионата, который очень сильно разозлён. А вот сами скорее всего пропустят, назвать оборону Лечче надёжной не поворачивается язык.
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