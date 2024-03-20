«Леванте» — «Эльче». Прогноз на матч Сегунды (24.03.2024)

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сегодня, 23:01

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Эльче» могут поставить за 3. Коэффициент на ничью составляет 3.05.

Тотал больше 2 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.78, в то время как низовой исход оценивается по 2.03. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Леванте» выиграл лишь один матч из пяти последних в Сегунде и на повышение в нынешнем сезоне не рассчитывает. Команда занимает лишь 11 место с 44 баллами и имеет лишь теоретические шансы побороться за место в плей-офф. В предстоящей игре хозяевам придется противостоять на данный момент второй команде Сегунды, поэтому им важно хотя бы не проиграть, а лучше набрать полноценные три пункта. Два последних поединка «Леванте» завершились ничьими с «Бургос» (1:1) и «Андоррой» (0:0).

«Эльче» очень хочет вернуться в Ла Лигу и делает для этого все возможное. Перед стартом очередного тура Сегунды команда идет на втором месте и уступает только лидеру Леганесу три пункта. Чтобы не опуститься в зону плей-офф, гостям нужно набирать очки в этом и последующих матчах, чтобы закрепиться минимум на второй позиции в турнирной таблице. В прошлом туре «Эльче» обыграл на своем поле «Альбасете» (3:2), а ранее одолел на выезде «Вильярреал Б» (1:0).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Леванте» завершились вничью

«Эльче» выиграл четыре последних матча подряд в чемпионате

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Леванте» выиграл у «Эльче» два из пяти последних встреч при одном поражении

Прогноз

«Леванте» играет на своем поле, но обыграть «Эльче» будет непросто. Предлагаем опереться на статистику и немного рискнуть, сделав ставку на ничью по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.