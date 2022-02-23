Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Леванте» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (25.02.2022)

вчера, 16:55
Леванте

В пятницу, 25 февраля 2022 года, состоится поединок «Леванте — Эльче». Игра пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках очередного тура Примеры в Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.514.05
Фонбет 1.98 3.45 3.90
Мелбет 2.08 3.58 3.92
1XBET 2.08 3.58 3.92
BetBoom 2.01 3.49 3.99

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Леванте». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.97. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа гостей в 3.95. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.93.

Форма команд

«Леванте» идет в нынешнем сезоне на последней, 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. У этого коллектива две победы, девять ничьих и 14 поражений. За 25 сыгранных поединков «Леванте» набрал 15 баллов. «Лягушки» забили 25 голов и пропустили 51 мяч. В последних встречах «Леванте» не может похвастаться хорошей игрой, но все же команде удалось набрать важные очки — ничья с «Сельтой» 1:1 и победа над «Атлетико» из Мадрида 0:1. Также было поражение от «Бетиса» 2:4.

«Эльче» в нынешнем сезоне идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 29 баллов. У коллектива семь побед, восемь ничьих и десять поражений. «Эльче» забил 28 голов и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Эльче» выглядит неплохо, клуб старается набирать важные баллы — победы на «Райо Вальекано» со счетом 2:1 и над «Алавесом» 3:1, а также поражение от «Севильи» 2:0.

Информация для ставок

  • «Эльче» выиграл два матча из последних пяти
  • «Леванте» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Эльче» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет меньше 2.5 по коэффициенту 1.70. Эти команды не являются одними из самых атакующих в чемпионате Испании, не стоит ждать от них много голов в очной встрече.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.70 2.13
Мелбет 1.77 2.22
1XBET 1.77 2.22
Все комментарии
Накир
Накир
вчера в 17:43
Леванте в 2-х предыдущих матчах заработал 4 балл. Это практически третья часть от тех очков, которые команда набрала в предыдущих 23-х играх. Напоминаю, теперь у "лягушек" на балансе 15 баллов. Однако, этого очень мало для того, чтобы выбраться со дна турнирной таблицы. Как и ранее, они находятся на последнем месте. У подопечных Алессио Лиски в этом сезоне имеются как проблемы в обороне, так и в атаке. Эльче продолжает в последнее время набрал неплохую форму. Как следствие, позиция команды в турнирной таблице существенно улучшилась. Еще недавно команда находилась в зоне вылета, а сегодня располагается на 13-м месте. На балансе 29 очков. Отрыв от тройки слабейших увеличился до 9-и пунктов. Думаю, "зелено-белым" уже можно не переживать о сохранении прописки в элите. Леванте на данном этапе сезона пребывает в неплохой форме. Наверняка при поддержке своих трибун у левантийцев будет дополнительная мотивация, и они пойдут вперед. Их цель - не остаться без очков. Эльче сейчас тоже в хорошей форме, и я почти не сомневаюсь, что "зелено-белые" постараются победить. Велика вероятность, что нас ждет игра, которая будет проходить на встречных курсах. Считаю, имеет смысл поставить на верховой тотал больше 2,5.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 