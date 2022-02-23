«Леванте» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (25.02.2022)

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вчера, 16:55

В пятницу, 25 февраля 2022 года, состоится поединок «Леванте — Эльче». Игра пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках очередного тура Примеры в Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Леванте». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.97. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа гостей в 3.95. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.93.

Форма команд

«Леванте» идет в нынешнем сезоне на последней, 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. У этого коллектива две победы, девять ничьих и 14 поражений. За 25 сыгранных поединков «Леванте» набрал 15 баллов. «Лягушки» забили 25 голов и пропустили 51 мяч. В последних встречах «Леванте» не может похвастаться хорошей игрой, но все же команде удалось набрать важные очки — ничья с «Сельтой» 1:1 и победа над «Атлетико» из Мадрида 0:1. Также было поражение от «Бетиса» 2:4.

«Эльче» в нынешнем сезоне идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 29 баллов. У коллектива семь побед, восемь ничьих и десять поражений. «Эльче» забил 28 голов и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Эльче» выглядит неплохо, клуб старается набирать важные баллы — победы на «Райо Вальекано» со счетом 2:1 и над «Алавесом» 3:1, а также поражение от «Севильи» 2:0.

Информация для ставок

«Эльче» выиграл два матча из последних пяти

«Леванте» выиграл один матч из последних пяти

У «Эльче» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет меньше 2.5 по коэффициенту 1.70. Эти команды не являются одними из самых атакующих в чемпионате Испании, не стоит ждать от них много голов в очной встрече.