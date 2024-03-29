«Лион» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (30.03.2024)

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вчера, 14:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 2.1. Победа «Реймса» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Лион» выиграл большинство последних поединков и смог выбраться с низов турнирной таблицы. Сейчас коллектив занимает 10 место с 34 баллами и на четыре пункта отстает от нынешнего соперника. Таким образом, победа хозяев сможет сократить разрыв до одного пункта. Поражение для хозяев усложнит ситуацию, но свою позицию клуб не потеряет, ведь опережает «Тулузу» на пять очков. В прошлом туре «Лион» переиграл на выезде ту самую «Тулузу» (3:2), а ранее одолел «Лорьян» (2:0).

«Реймс» имеет похожую ситуацию с «Лионом» и опережает соперника лишь на четыре очка. Команда все еще рассчитывает побороться за еврокубки, поэтому будет сопротивляться в этой игре и попробует реализовать свои моменты у ворот конкурента. В случае победы отрыв от «Лиона» будет очень солидным. Два последних матча «Реймса» завершились победой над «Мецом» (2:1) и выездной ничьей с « ПСЖ » (2:2).

Информация для ставок

«Лион» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реймс» проиграл в пяти выездных встречах из десяти последних

«Лион» выиграл лишь одну игру у «Реймса» из пяти последних при двух поражениях

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь обе команды еще имеют мотивацию продолжать сезон. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.