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«Лион» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (30.03.2024)

вчера, 14:43
Лион

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 2.1. Победа «Реймса» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Лион» выиграл большинство последних поединков и смог выбраться с низов турнирной таблицы. Сейчас коллектив занимает 10 место с 34 баллами и на четыре пункта отстает от нынешнего соперника. Таким образом, победа хозяев сможет сократить разрыв до одного пункта. Поражение для хозяев усложнит ситуацию, но свою позицию клуб не потеряет, ведь опережает «Тулузу» на пять очков. В прошлом туре «Лион» переиграл на выезде ту самую «Тулузу» (3:2), а ранее одолел «Лорьян» (2:0).

«Реймс» имеет похожую ситуацию с «Лионом» и опережает соперника лишь на четыре очка. Команда все еще рассчитывает побороться за еврокубки, поэтому будет сопротивляться в этой игре и попробует реализовать свои моменты у ворот конкурента. В случае победы отрыв от «Лиона» будет очень солидным. Два последних матча «Реймса» завершились победой над «Мецом» (2:1) и выездной ничьей с «ПСЖ» (2:2).

Информация для ставок

  • «Лион» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Реймс» проиграл в пяти выездных встречах из десяти последних
  • «Лион» выиграл лишь одну игру у «Реймса» из пяти последних при двух поражениях
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь обе команды еще имеют мотивацию продолжать сезон. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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вчера в 15:10
Реймс с молодым тренером Уиллом Стиллом, которого считают тактическим гиком, вполне добротно играет второй сезон в Лиге 1. Бельгийский наставник за счет свежих идей и тактической гибкости явно освежил команду за буквально полтора года. Сейчас Реймс занимает в чемпионате 9-ое место, а оно в 4-х очках от зоны еврокубков, так что гости наверняка будут бороться за Лигу Конференций до конца чемпионата. В этом плане игра с Лионом сразу после паузы становится очень важной. До паузы Реймс обыграл Мец дома 2-1, но здесь задача будет потяжелее.
Вещий
Вещий
вчера в 15:06
Хорошая баталия для просмотра футбола с точки зрения атаки и игровых кондиций команд. Хозяева сейчас в хорошей форме находятся, ну и по привычному расбалансированы, правда в атаке все стало куда веселее, тогда как гости просто мотивированы на борьбу за еврокубки через Лигу 1. В такой перестрелке обмен голами - очень частое явление. С учетом не самой сильной игры в обороне от обеих коллективов, наш выбор на данный матч вполне себе смотрится, учитывая нынешнюю форму команд и ситуацию в турнирной таблице.
r87ev5gx8kaa
r87ev5gx8kaa
вчера в 14:55
Ожидаю интересный матч между “Лионом” и “Реймсом”, фаворитом которого является “Лион”. Команда играет дома и имеет хорошую статистику на своем поле. Однако, “Реймс” тоже не промах и может преподнести сюрприз. Думаю, что матч будет результативным, так как обе команды забивают в среднем более одного гола за игру. Надеюсь на красивую и захватывающую игру.
Гость
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