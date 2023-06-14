Литва – Болгария. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (17.06.2023)

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вчера, 20:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Болгария. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа сборной Литвы оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.57. Вероятность того, что команды обменяются голами, определяется по коэффициенту 2.03.

Форма команд

Литва изначально не рассматривалась как фаворит на выход из группы, и команда подтвердила эти рассуждения. Коллектив проиграл первую игру и вряд ли сможет конкурировать с образовавшимися лидерами в лице Сербии и Венгрии. Матч еще с одним аутсайдером Болгарией мало что решит в этой группе, но порадовать болельщиков можно постараться. В первом туре отбора сборная Литвы уступила Сербии (0:2), а в товарищеском матче сыграла вничью с Грецией (0:0).

Болгария не смогла составить конкуренцию соперников и в первых двух турах не набирала очки, что фактически «поставило крест» на амбициях команды хорошо выступить в этой квалификации. В поединке с Литвой от сборной будут ждать победы, но с такими результатами болгарам будет не просто даже в этой встрече. В прошлом поединке Болгария крупно проиграла на выезде Венгрии (0:3), а ранее минимально уступила Черногории (0:1).

Информация для ставок

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Прогноз

Оба коллектива вряд ли будут претендовать на выход из группы, но в личной встрече вполне могут обменяться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.