«Ливерпуль» — «Уотфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (02.04.2022)

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вчера, 12:35

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем, и отдают абсолютное предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92. В случае сенсационной победы гостей залетит коэффициент 21. Ничью можно выбрать по коэффициенту 9.7.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 3.5 можно за 1.8, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 1.99. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.37.

Форма команд

«Ливерпуль» перед матчами сборных оформлял победу за победой и в хорошем настроении отправился на паузу. В кубке страны от «мерсисайдцев» пострадал «Ноттингем Форест» (1:0), а в национальном чемпионате были по очереди обыграны «Брайтон» и «Арсенал» с одинаковым счетом (2:0).

«Уотфорд» находится в зоне вылета и, имея на две игры меньше, отстает от ближайшего соперника «Эвертона» на три очка. В последних турах коллектив уступил «Арсеналу» и «Вулверхэмптону» (2:3) и (0:4), а также сумел обыграть на выезде неуступчивый «Саутгемптон» (2:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» победил пять раз в последних шести играх

У «Уотфорда» лишь одна победа в последних шести поединках

Шесть минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют – нет», пять из них – победы «Ливерпуля»

Четыре из пяти последних матчей с участием «Уотфорда» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Конечно, мы увидим игру с преимуществом домашней команды. Хозяева всеми силами постараются продлить победную серию и порадовать своих болельщиков, поэтому предлагаем поставить на уверенную победу «Ливерпуля» с форой (-2.5) коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.