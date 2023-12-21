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«Мальорка» – «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.12.2023)

вчера, 12:39
Мальорка

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Кадиса», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают 2.08 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Мальорка» очень близка к зоне вылета, что не может радовать болельщиков и руководство. Коллектив набрал 15 очков и занимает лишь 16 место, а от нынешнего соперника отстает на четыре пункта. В случае победы у хозяев будет возможность сократить отставание до минимума. Два последних матча «Мальорки» завершились ничьей с «Альмерией» (0:0) и победой над «Севильей» (1:0).

«Осасуна» идет чуть выше своего оппонента, но также должна задумываться о своей безопасности наперед. Команда имеет в активе 19 очков, что позволяет ей расположиться на 12 месте с 19 баллами с отставанием от ближайшего соперника всего на один пункт. В случае выездной победы гости вполне могут отыграть одну, а то и две позиции в турнирной таблице. В прошлом туре «Осасуна» выиграла у «Райо Вальекано» (1:0), а ранее поделила очки с «Кадисом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Мальорка» не проигрывает уже пять поединков подряд
  • «Осасуна» проиграла четыре из шести последних матчей на выезде
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда непредсказуемы, поэтому определять победителя очень рискованно. Предлагаем воспользоваться хорошим коэффициентом 1.75 и сделать ставку на тотал меньше 2 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
caaqu9t5xb9d
caaqu9t5xb9d
вчера в 14:24
Думаю, что в этом матче будет ничья. Обе команды находятся не в лучшей форме и имеют примерно равные шансы на победу. Однако, если “Мальорка” играет дома, то они могут набрать очки и сократить отставание от зоны вылета.
Гость
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