«Мальорка» – «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.12.2023)

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вчера, 12:39

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Кадиса», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают 2.08 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Мальорка» очень близка к зоне вылета, что не может радовать болельщиков и руководство. Коллектив набрал 15 очков и занимает лишь 16 место, а от нынешнего соперника отстает на четыре пункта. В случае победы у хозяев будет возможность сократить отставание до минимума. Два последних матча «Мальорки» завершились ничьей с «Альмерией» (0:0) и победой над «Севильей» (1:0).

«Осасуна» идет чуть выше своего оппонента, но также должна задумываться о своей безопасности наперед. Команда имеет в активе 19 очков, что позволяет ей расположиться на 12 месте с 19 баллами с отставанием от ближайшего соперника всего на один пункт. В случае выездной победы гости вполне могут отыграть одну, а то и две позиции в турнирной таблице. В прошлом туре «Осасуна» выиграла у «Райо Вальекано» (1:0), а ранее поделила очки с «Кадисом» (1:1).

Информация для ставок

«Мальорка» не проигрывает уже пять поединков подряд

«Осасуна» проиграла четыре из шести последних матчей на выезде

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда непредсказуемы, поэтому определять победителя очень рискованно. Предлагаем воспользоваться хорошим коэффициентом 1.75 и сделать ставку на тотал меньше 2 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок.