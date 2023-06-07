«Манчестер Сити» – «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (10.06.2023)

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вчера, 10:08

Ставки букмекеров

Букмекеры определяют «Манчестер Сити» как фаворита этой встречи и на их победу можно поставить по коэффициенту 1.5. Сделать свой выбор в пользу «Интера» возможно за 7, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.07. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Манчестер Сити» провел очень мощный сезон и закономерно выиграл АПЛ , а также кубок ФА . Подопечных Гвардиолы определенно ждет самый важный матч в сезоне, без победы в котором триумф во внутренних турнирах заметно поблекнет. «Горожане» являются большими фаворитами в этой встрече, но «Интер» ни в коем случае нельзя недооценивать. В прошлой игре в финале кубка ФА «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1), а ранее уступил на выезде «Брентфорду» в АПЛ (0:1).

«Интер» под руководством Симоне Индзаги достиг очень хорошего результата и теперь имеет шанс вновь бороться за Лигу Чемпионов спустя 13 лет. Команда считается андердогом и победа в турнире будет большой сенсацией. Тем не менее, у миланской команды хороший подбор игроков, которые смогут доставить проблемы фавориту в лице «Манчестер Сити». Два последних матча «Интера» завершились выездной победой с «Торино» (1:0), а ранее переиграл «Аталанту» (3:2).

Информация для ставок

«Интер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют — нет»

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» выглядит очень мощно и наверняка забьет 1-2 гола, но и вряд ли удержит свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем оптимальный вариант «обе забьют», на который можно поставить по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.