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«Манчестер Сити» – «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (10.06.2023)

вчера, 10:08
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры определяют «Манчестер Сити» как фаворита этой встречи и на их победу можно поставить по коэффициенту 1.5. Сделать свой выбор в пользу «Интера» возможно за 7, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.474.766.99
Pari 1.48 4.80 7.10

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.07. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Манчестер Сити» провел очень мощный сезон и закономерно выиграл АПЛ, а также кубок ФА. Подопечных Гвардиолы определенно ждет самый важный матч в сезоне, без победы в котором триумф во внутренних турнирах заметно поблекнет. «Горожане» являются большими фаворитами в этой встрече, но «Интер» ни в коем случае нельзя недооценивать. В прошлой игре в финале кубка ФА «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1), а ранее уступил на выезде «Брентфорду» в АПЛ (0:1).

«Интер» под руководством Симоне Индзаги достиг очень хорошего результата и теперь имеет шанс вновь бороться за Лигу Чемпионов спустя 13 лет. Команда считается андердогом и победа в турнире будет большой сенсацией. Тем не менее, у миланской команды хороший подбор игроков, которые смогут доставить проблемы фавориту в лице «Манчестер Сити». Два последних матча «Интера» завершились выездной победой с «Торино» (1:0), а ранее переиграл «Аталанту» (3:2).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» выглядит очень мощно и наверняка забьет 1-2 гола, но и вряд ли удержит свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем оптимальный вариант «обе забьют», на который можно поставить по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.22 1.36 2.14 1.77 1.65 2.35
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:11
Сити пора уже брать ЛЧ ! Думаю победа Сити в доп время или по пенальти !
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