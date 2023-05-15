«Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.05.2023)

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вчера, 14:52

Ставки букмекеров

Букмекеры определяют «Манчестер Сити» как фаворита это встречи и на их победу можно поставить по коэффициенту 1.6. Сделать свой выбор в пользу «Баварии» возможно за 4.4, а ничейный результат котируется по коэффициенту 5.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«Манчестер Сити» провел неплохой первый поединок, но был вынужден отыгрываться, с чем великолепно справился. Теперь «горожане» уже на своем поле постараются выйти в финал, чтобы попробовать завоевать свой первый титул Лиги чемпионов. Титул АПЛ практически в кармане у подопечных Гвардиолы, поэтому все внимание обращено на игру с «Реалом» после ничьи в Мадриде (1:1). В прошлом туре «Манчестер Сити» крупно обыграл на выезде «Эвертон» (3:0).

«Реалу» попался очень сложный соперник в полуфинале и «сливочные» не считаются фаворитами в этом противостоянии. Тем не менее, «королевский» клуб выбирался и не из таких сложных ситуаций, поэтому списывать со счетов его не стоит. В чемпионате «Реал» вернул себе второе место за счет осечки «Атлетико» Мадрид и минимальной победы в матче с «Хетафе» (1:0).

Информация для ставок

Мадридский «Реал» проиграл три из десяти выездных поединков за последнее время

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних встреч во всех турнирах

В шести последних матчах между командами был зафиксирован исход «обе забьют»

«Горожане» в четырех из шести последних матчах побеждали мадридский клуб

Прогноз

«Манчестер Сити» выглядит очень мощно и наверняка забьет 1-2 гола, но и вряд ли удержит свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем оптимальный вариант «обе забьют», на который можно поставить по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.