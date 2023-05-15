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«Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.05.2023)

вчера, 14:52
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры определяют «Манчестер Сити» как фаворита это встречи и на их победу можно поставить по коэффициенту 1.6. Сделать свой выбор в пользу «Баварии» возможно за 4.4, а ничейный результат котируется по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.614.505.38
Pari 1.60 4.50 5.40

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«Манчестер Сити» провел неплохой первый поединок, но был вынужден отыгрываться, с чем великолепно справился. Теперь «горожане» уже на своем поле постараются выйти в финал, чтобы попробовать завоевать свой первый титул Лиги чемпионов. Титул АПЛ практически в кармане у подопечных Гвардиолы, поэтому все внимание обращено на игру с «Реалом» после ничьи в Мадриде (1:1). В прошлом туре «Манчестер Сити» крупно обыграл на выезде «Эвертон» (3:0).

«Реалу» попался очень сложный соперник в полуфинале и «сливочные» не считаются фаворитами в этом противостоянии. Тем не менее, «королевский» клуб выбирался и не из таких сложных ситуаций, поэтому списывать со счетов его не стоит. В чемпионате «Реал» вернул себе второе место за счет осечки «Атлетико» Мадрид и минимальной победы в матче с «Хетафе» (1:0).

Информация для ставок

  • Мадридский «Реал» проиграл три из десяти выездных поединков за последнее время
  • «Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних встреч во всех турнирах
  • В шести последних матчах между командами был зафиксирован исход «обе забьют»
  • «Горожане» в четырех из шести последних матчах побеждали мадридский клуб

Прогноз

«Манчестер Сити» выглядит очень мощно и наверняка забьет 1-2 гола, но и вряд ли удержит свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем оптимальный вариант «обе забьют», на который можно поставить по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.00 1.27 2.42 1.61 1.90 1.99
Pari 2.35 1.60
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:10
Победа команды хозяев поля в котором обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этом противостоянии достойных друг друга коллектива. Удачи
Гость
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