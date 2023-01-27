«Марсель» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Выбрать успех гостей можно по 3.4, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.7.
|
- : -
сегодня, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Марсель» уверенно идет в чемпионате Франции и имеет серию побед из нескольких матчей, но все еще отстает от конкурентов. Команда занимает третье место с 42 пунктами, что на пять очков меньше, чем у ПСЖ. Матчи с «Монако» всегда принципиальные, поэтому хозяева приложат все усилия чтобы победить, а возможно и сократить отрыв от конкурентов. В кубке Франции «Марсель» вырвал победу у «Ренна» (1:0), а в чемпионате на своем поле обыграл «Лорьян» (3:1).
«Монако» также в последнее время показывает уверенные результаты, но неудачи в осенней его части не дают команда забраться слишком высоко в таблице. На данный момент клуб из княжества Монако располагается на четвертом месте с 37 баллами и обязан побеждать «Марсель», чтобы иметь хорошие шансы на Лигу Чемпионов. Два последних матча «Монако» завершились разгромом «Аяччо» (7:1) и ничьей с «Лорьяном» (2:2).
Информация для ставок
- «Марсель» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Монако» не знает поражений на выезде уже восемь выездных поединках
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Марсель» играет на своем поле и закономерно является фаворитом в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.