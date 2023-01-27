«Марсель» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2023)

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вчера, 09:48

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Выбрать успех гостей можно по 3.4, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Марсель» уверенно идет в чемпионате Франции и имеет серию побед из нескольких матчей, но все еще отстает от конкурентов. Команда занимает третье место с 42 пунктами, что на пять очков меньше, чем у ПСЖ . Матчи с «Монако» всегда принципиальные, поэтому хозяева приложат все усилия чтобы победить, а возможно и сократить отрыв от конкурентов. В кубке Франции «Марсель» вырвал победу у «Ренна» (1:0), а в чемпионате на своем поле обыграл «Лорьян» (3:1).

«Монако» также в последнее время показывает уверенные результаты, но неудачи в осенней его части не дают команда забраться слишком высоко в таблице. На данный момент клуб из княжества Монако располагается на четвертом месте с 37 баллами и обязан побеждать «Марсель», чтобы иметь хорошие шансы на Лигу Чемпионов. Два последних матча «Монако» завершились разгромом «Аяччо» (7:1) и ничьей с «Лорьяном» (2:2).

Информация для ставок

«Марсель» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монако» не знает поражений на выезде уже восемь выездных поединках

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Марсель» играет на своем поле и закономерно является фаворитом в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.