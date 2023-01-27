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«Марсель» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2023)

вчера, 09:48
Марсель

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Выбрать успех гостей можно по 3.4, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.183.833.31

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Марсель» уверенно идет в чемпионате Франции и имеет серию побед из нескольких матчей, но все еще отстает от конкурентов. Команда занимает третье место с 42 пунктами, что на пять очков меньше, чем у ПСЖ. Матчи с «Монако» всегда принципиальные, поэтому хозяева приложат все усилия чтобы победить, а возможно и сократить отрыв от конкурентов. В кубке Франции «Марсель» вырвал победу у «Ренна» (1:0), а в чемпионате на своем поле обыграл «Лорьян» (3:1).

«Монако» также в последнее время показывает уверенные результаты, но неудачи в осенней его части не дают команда забраться слишком высоко в таблице. На данный момент клуб из княжества Монако располагается на четвертом месте с 37 баллами и обязан побеждать «Марсель», чтобы иметь хорошие шансы на Лигу Чемпионов. Два последних матча «Монако» завершились разгромом «Аяччо» (7:1) и ничьей с «Лорьяном» (2:2).

Информация для ставок

  • «Марсель» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Монако» не знает поражений на выезде уже восемь выездных поединках
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Марсель» играет на своем поле и закономерно является фаворитом в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.34 1.36 2.14 1.78 1.69 2.28
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:05
Марсель выиграет этот матч... они явные фавориты
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