«Марсель» — «Шахтер». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

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вчера, 12:06

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Выбрать успех гостей можно по 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают за 1.75.

Форма команд

«Марсель» не смог удержать победу в первой игре на нейтральном поле над «Шахтером» (2:2) и теперь на своем стадионе будет начинать все с нуля. Команда безусловно считается фаворитом этого противостояния, но и украинский клуб может создать проблему практически любому сопернику даже в таком составе. Два последних матча «Марселя» в чемпионате Франции завершились поражением от «Бреста» (0:1) и ничьей с «Мецом» (1:1).

«Шахтер» уже не раз удивлял европейских болельщиков, когда проходил команды, которые считались фаворитами на бумаге. Команда смогла сравнять счет на последних секундах в первом поединке, что должно дать эмоциональный толчок футболистам, а невыразительные результаты «Марселя» мотивировать на борьбу. Коллектив еще не начал вторую часть чемпионата, поэтому недавней встречей стала товарищеская игра с «Лехия» Гданськ (1:1).

Информация для ставок

«Марсель» не может выиграть уже семь матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча «Шахтера» завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» проиграл две из трех последних встречи с «Шахтером»

Прогноз

«Марсель» еще не обыгрывал «Шахтер» в личных встречах, но в этот раз мы предполагаем, что французский коллектив сможет это сделать. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.