«Марсель» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (12.01.2024)

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11 января 2024, 19:14

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Выбрать успех гостей можно по 6.5, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Марсель» уже потерял много очков в этом сезоне и сейчас самое время исправлять ситуацию. Команда занимает лишь шестое место с 27 баллами и уступает лидеру уже 13 очков. В домашней встрече со «Страсбуром» от хозяев будут ждать важной победы, которая при определенных обстоятельствах может позволить выйти на пятую строчку. Два последних матча «Марселя» завершились победой в кубке над «Тионвилем» (1:0) и ничьей с «Монпелье» в чемпионате (1:1).

«Страсбур» набрал отличный ход и имеет серию побед из нескольких поединков подряд. Команда вышла уже на девятое место с 23 баллами и отстает от «Марселя» на четыре пункта. Если гостям удастся выиграть и следующий поединок, можно будет говорить о еще одно претенденте на место в еврокубках. В прошлом матче кубка Франции «Страсбур» обыграл «Avoine» (4:0), а ранее одолел «Лилль» в Лиге 1 (2:1).

Информация для ставок

«Марсель» одержал четыре победы подряд в домашних поединках

«Страсбур» выиграл последние четыре матча подряд

Три матча «Марселя» и «Страсбура» за последнее время закончились ничьей

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Марсель» не имеет права терять очки и будет играть на победу, но «легкой прогулкой» этот матч не станет. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.