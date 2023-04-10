«Милан» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.04.2023)

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сегодня, 09:49

Ставки букмекеров

«Наполи» является минимальным фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.65. В то время на победу «Милана» коэффициент составляет 2.85. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.35.

Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.15. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Милан» редко побеждает в последнее время, но единственную победу он одержал именно над «Наполи» в чемпионате (4:0). Тем не менее, в Серии А сопернику уже практически обеспечил себе чемпионство, а Лига чемпионов является совершенно другим турниром, где о прошлых результатах можно забыть. «Россонери» очень важно хорошо выступить на своем стадионе, ведь в Неаполе будет в разы сложнее. В игре прошлого тура «Милан» не смог на своем поле одолеть «Эмполи» (0:0).

«Наполи» уверенно идет к чемпионству, однако разгромное поражение от «Милана» совсем недавно немного тревожит всех поклонников клуба. Неаполитанцы получили не самый худший жребий, и многие пророчат им финал турнира, однако необходимо начать с малого – пройти «Милан». В прошлом туре «Наполи» обыграл на выезде «Лечче» (2:1), а ранее проиграл «красно-черным» на своем стадионе (0:4).

Информация для ставок

«Милан» одержал только одну победу из шести последних во всех турнирах

«Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух пораженях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Милан» проиграл три последних матча на своем поле с «Наполи» за последнее время

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, ведь сложно предположить, кто рискнет сыграть в нем первым номером. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят.