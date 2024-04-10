«Милан» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (11.04.2024)

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вчера, 22:56

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.8. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.1. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Милан» находится в отличной форме и имеет серию побед из нескольких поединков подряд. Команда занимает второе место в Серии А с 68 баллами и на шесть пунктов опережает «Ювентус», поэтому может сосредоточиться на Лиге Европы, где соперником станет тоже итальянский клуб «Рома». «Красно-черные» уже играли четвертьфинал Лиги чемпионов с «Наполи», поэтому умеют настраиваться на подобные поединки с соотечественниками, но в другом турнире. В прошлом туре чемпионата «Милан» уверенно обыграл «Лечче» (3:0), а ранее на выезде оказался сильнее «Фиорентины» (2:1).

«Рома» очень хочет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне и может туда пробиться либо через победу в Лиге Европы, либо через топ-4 Серии А. На данный момент римский клуб занимает пятое место с 55 баллами и отстает от четвертой «Болоньи» на три пункта. В матче Лиги Европы гостям будет предстоять очень знакомый соперник, но вряд ли это можно считать большим плюсом, ведь это правило работает и в обратную сторону. В прошлом туре «Рома» выиграла очень важное римское дерби у «Лацио» (1:0), а ранее поделила очки с «Лечче» (0:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл уже семь последних матчей подряд во всех турнирах

«Рома» не может победить уже три поединка на выезде подряд

«Милан» выиграл у «Ромы» три из пяти матчей за последнее время при двух ничьих

Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» играет на своем стадионе и постарается использовать это преимущество. Предполагаем, что матч будет сложным для обеих команд, но немного удачливее окажутся хозяева, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.