«Милан» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (29.01.2021)

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вчера, 12:38

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.48. В то время на победу гостей коэффициент составляет 6.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.6.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит всего 1.85. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Милан» находится в кризисе на данном отрезке сезона и очень редко выигрывает. Команда продолжает удерживать второе место 38 набранными баллами и отстает от «Наполи» уже на 12 очков, что является огромным отрывом. В предстоящей встрече у коллектива будет хороший шанс переломить ситуацию и набрать важные три очка. В прошлом туре «Милан» крупно проиграл на выезде «Лацио» (0:4), а в Суперкубке Италии без шансов уступил «Интеру» (0:3).

У «Сассуоло» положение дел еще хуже, ведь команда смогла набрать всего один балл в пяти турах Серии А и очень близка к зоне вылета. Коллектив занимает 16 место с 17 очками и на шесть баллов опережает ближайшего соперника. Тем не менее, если результаты не улучшатся, этот гандикап очень быстро исчезнет. В прошлом туре чемпионата Италии «Сассуоло» поделил очки с «Монцой» (1:1), а ранее на своем поле уступил «Лацио» (0:2).

Информация для ставок

«Сассуоло» не может победить уже семь матчей подряд

«Милан» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Милан» и «Сассуоло» обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба клуба имеют проблемы, поэтому у «Милана» появляется хороший шанс не упустить второе место в турнирной таблице и добыть результат. Рекомендуем сделать ставку на хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48.