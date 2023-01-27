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«Милан» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (29.01.2021)

вчера, 12:38
Сассуоло

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.48. В то время на победу гостей коэффициент составляет 6.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.475.156.60
1XBET 1.54 4.84 6.25

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит всего 1.85. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Милан» находится в кризисе на данном отрезке сезона и очень редко выигрывает. Команда продолжает удерживать второе место 38 набранными баллами и отстает от «Наполи» уже на 12 очков, что является огромным отрывом. В предстоящей встрече у коллектива будет хороший шанс переломить ситуацию и набрать важные три очка. В прошлом туре «Милан» крупно проиграл на выезде «Лацио» (0:4), а в Суперкубке Италии без шансов уступил «Интеру» (0:3).

У «Сассуоло» положение дел еще хуже, ведь команда смогла набрать всего один балл в пяти турах Серии А и очень близка к зоне вылета. Коллектив занимает 16 место с 17 очками и на шесть баллов опережает ближайшего соперника. Тем не менее, если результаты не улучшатся, этот гандикап очень быстро исчезнет. В прошлом туре чемпионата Италии «Сассуоло» поделил очки с «Монцой» (1:1), а ранее на своем поле уступил «Лацио» (0:2).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» не может победить уже семь матчей подряд
  • «Милан» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Милан» и «Сассуоло» обменялись двумя победами в пяти последних встречах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба клуба имеют проблемы, поэтому у «Милана» появляется хороший шанс не упустить второе место в турнирной таблице и добыть результат. Рекомендуем сделать ставку на хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.45 1.24 2.59 1.55 2.03 1.88
1XBET 2.42 1.51
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:55
Важная игра особенно для хозяев поля которым будет нужна только победа. Удачи
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 13:12
Милану нужна только победа, и Милан победит в этом матче.
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