«Милан» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (22.10.2023)

1697901549

вчера, 18:19

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.3. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.3.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.15. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Милан» на данный момент является лидером Серии А и всерьез рассчитывает на титул в этом сезоне. «Россонери» лидируют с 21 баллом в активе и опережают нынешнего соперника на четыре пункта. Подопечным Пиоли очень важно добиться победы не только с точки зрения турнирного положения, но и добавить уверенности в своих силах. Два последних поединка «Милана» завершились выездной победой над «Дженоа» (1:0), а в Лиге Чемпионов выстоял ничью на выезде с «Боруссией» Дортмунд (0:0).

«Ювентус» не принимает участие в еврокубках в этом сезоне и может сосредоточиться на внутреннем чемпионате, но все идет не так как хотелось бы болельщикам и руководству. «Старая синьора» идет лишь на третьем месте с 17 баллами и имеет шанс в случае победы сделать большой шаг к будущему лидерству. Два последних матча «Ювентуса» завершились победой над «Торино» (2:0) и ничьей на выезде с «Аталантой» (0:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних встреч между клубами завершились вничью

Четыре последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Милан» играет на своем стадионе и постарается использовать это преимущество. Тем не менее, предполагаем, что матч будет низовой и рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.