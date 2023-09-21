«Монако» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (22.09.2023)

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вчера, 14:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 2.13. Поставить на «Ниццу» можно за 3.35, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Монако» начал лучше всех сезон и несмотря на две осечки за пять туров остается лидеров турнирной таблицы. В активе клуба 11 баллов, что на один пункт у неожиданного «выстрелевшего» «Бреста». В предстоящей встрече у хозяев будет достаточно серьезный соперник, но все в руках футболистов из одноименного княжества. В прошлом туре «Монако» поделил очки с «Лорьяном» (2:2), а ранее уверенно обыграл «Ланс» (3:0).

«Ницца» отстает от «Монако» всего на два пункта и идет на третьем месте с девятью набранными баллами. Команда также не проигрывала в Лиге 1, но игра на выезде с лидером наверняка будет проблемной. Тем не менее, любые набранные очки можно будет считать успехом в предстоящем туре, а в случае победы клуб выйдет минимум на второе место. Два последних матча «Ниццы» завершились выездной победой над « ПСЖ » (3:2) и домашним успехом со «Страсбуром» (2:0).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Монако» во всех турнирах завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ницца» выиграла всего три матча из десяти последних во всех турнирах

«Монако» выиграл три из пяти последних матчей с «Ниццей»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Монако» имеет хорошую статистику личных встреч с «Ниццей» и максимально нуждается в победе. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.