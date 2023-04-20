«Монца» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (23.04.2023)

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вчера, 23:37

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.03. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.03. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Монца» в первом для себя сезоне в Серии А показывает довольно уверенные результаты и вылет из Серии А ей не грозит. Команда перед стартом очередного тура занимает 13 место в турнирной таблице и смогла набрать уже 38 баллов, отставая от ближайших конкурентов лишь на один пункт. В домашней встрече с «Фиорентиной» хозяева могут создать проблемы сопернику, ведь в прошлом туре они обыграли на выезде «Интер» (1:0), а ранее не уступили «Удинезе» (2:2).

«Фиорентина» добилась выхода в полуфинал Лиги Конференций, одолев «Лех» по сумме двух матчей (4:1, 2:3) и может быть довольна собой. В чемпионате команда из Флоренции также редко проигрывает и занимает девятое место с 42 баллами. Коллективу более важна Лига Конференций, ведь победа в турнире даст право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Тем не менее, гости не собираются никому дарить очки. Два последних поединка в чемпионате завершились для «Фиорентины» ничьими с «Аталантой» (1:1) и «Специей» (1:1).

Информация для ставок

«Монца» выиграла всего три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Фиорентина» выиграла уже семь выездных матчей подряд

Последние два матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Монца» окрылена победой в прошлом туре над «Интером» и может добыть еще три очка в поединке с уставшей после матча Лиги Конференций «Фиорентиной». Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.65.