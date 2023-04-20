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«Монца» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (23.04.2023)

вчера, 23:37
Монца

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.03. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65

Италия. Серия А 2022/2023
Монца
Фиорентина
ВыигрышНичьяПроигрышНичьяНичья
- : -
23 апреля 2023, 16:00
воскресенье
НичьяНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.723.522.10
Pari 3.65 3.45 2.03

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.03. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Монца» в первом для себя сезоне в Серии А показывает довольно уверенные результаты и вылет из Серии А ей не грозит. Команда перед стартом очередного тура занимает 13 место в турнирной таблице и смогла набрать уже 38 баллов, отставая от ближайших конкурентов лишь на один пункт. В домашней встрече с «Фиорентиной» хозяева могут создать проблемы сопернику, ведь в прошлом туре они обыграли на выезде «Интер» (1:0), а ранее не уступили «Удинезе» (2:2).

«Фиорентина» добилась выхода в полуфинал Лиги Конференций, одолев «Лех» по сумме двух матчей (4:1, 2:3) и может быть довольна собой. В чемпионате команда из Флоренции также редко проигрывает и занимает девятое место с 42 баллами. Коллективу более важна Лига Конференций, ведь победа в турнире даст право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Тем не менее, гости не собираются никому дарить очки. Два последних поединка в чемпионате завершились для «Фиорентины» ничьими с «Аталантой» (1:1) и «Специей» (1:1).

Информация для ставок

  • «Монца» выиграла всего три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Фиорентина» выиграла уже семь выездных матчей подряд
  • Последние два матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Монца» окрылена победой в прошлом туре над «Интером» и может добыть еще три очка в поединке с уставшей после матча Лиги Конференций «Фиорентиной». Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.80 2.03
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:44
Гости не проиграют эту встречу и тб 2 !
Гость
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