«Монца» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (23.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.03. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65
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23 апреля 2023, 16:00
воскресенье
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.03. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.
Форма команд
«Монца» в первом для себя сезоне в Серии А показывает довольно уверенные результаты и вылет из Серии А ей не грозит. Команда перед стартом очередного тура занимает 13 место в турнирной таблице и смогла набрать уже 38 баллов, отставая от ближайших конкурентов лишь на один пункт. В домашней встрече с «Фиорентиной» хозяева могут создать проблемы сопернику, ведь в прошлом туре они обыграли на выезде «Интер» (1:0), а ранее не уступили «Удинезе» (2:2).
«Фиорентина» добилась выхода в полуфинал Лиги Конференций, одолев «Лех» по сумме двух матчей (4:1, 2:3) и может быть довольна собой. В чемпионате команда из Флоренции также редко проигрывает и занимает девятое место с 42 баллами. Коллективу более важна Лига Конференций, ведь победа в турнире даст право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Тем не менее, гости не собираются никому дарить очки. Два последних поединка в чемпионате завершились для «Фиорентины» ничьими с «Аталантой» (1:1) и «Специей» (1:1).
Информация для ставок
- «Монца» выиграла всего три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Фиорентина» выиграла уже семь выездных матчей подряд
- Последние два матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Монца» окрылена победой в прошлом туре над «Интером» и может добыть еще три очка в поединке с уставшей после матча Лиги Конференций «Фиорентиной». Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.65.