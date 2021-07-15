«МуСа» — «ПК-35» Прогноз на матч Первого дивизиона Финляндии (15.07.2021)

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вчера, 05:57

«МуСа» дома сыграет против «ПК-35» в рамках очередного тура Первого дивизиона Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают минимальное предпочтение ФК «МуСа». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход оценивается в 3.2, а победа «ПК-35» представлена коэффициентом 2.7.

Форма команд

ФК «МуСа» расположился на первой строчке в турнирной таблице с 15 баллами в активе, однако клуб провёл на 1 матч больше двух ближайших преследователей, у которых тоже по 15 набранных очков. Команда выиграла 3 поединка, 6 матчей сыграла вничью и проиграла в одном туре. На счету клуба 15 забитых и 10 пропущенных мячей. «МуСа» давно не проигрывает, но победы клубу тоже даются нелегко.

«ПК-35» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице с 11 набранными баллами. Команда выиграла три матча, дважды сыграла вничью и столько же проиграла. На счету клуба 8 забитых и 6 пропущенных мячей. «ПК-35» находится в неплохой форме, чередуя ничейные результаты с победами.

Информация для ставок

«ПК-35» не проигрывает четыре матча кряду

«МуСа» не проигрывает восемь поединков подряд

«ПК-35» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3 по коэффициенту 2.95. Также можно поставить на ничью или победу «ПК-35» по коэффициенту 1.47.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча в Высшей лиге Финляндии.