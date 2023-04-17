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«Наполи» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (18.04.2023)

сегодня, 00:30
Наполи (Неаполь)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победу «Наполи» можно взять по коэффициенту 1.75. Поверить в успех «Милана» любой игрок может по коэффициенту 5. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.55.

Лига чемпионов 2022/2023
Наполи
Милан
ПроигрышВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
завтра, 22:00
0 - 1
Первый матч
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.783.684.97
Pari 1.75 3.55 5.00

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Наполи» немного сдал в результатах, а отсутствие главного нападающего команды Виктора Осимхена значительно влияет на количество забитых мячей. Тем не менее, неаполитанцы считаются фаворитом в ответной встрече с «Миланом», которая должна пойти совершенно по-другому сценарию, чем первая игра. В последнем туре Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (0:0), а в Лиге чемпионов уступил на выезде «Милану» (0:1).

«Милан» очень хорошо выглядел в первой встрече с лидером Серии А и ничуть его не боялся. Тем не менее, отрыв в один мяч очень небольшой и гостям придется грамотно обороняться, чтобы выйти полуфинал турнира, чего «росонери» не делали очень давно. Два последних матча «Милана» в чемпионате Италии завершились ничьими с «Болоньей» (1:1) и «Эмполи» (0:0), но в нынешней встрече у футболистов будет совершенно другой настрой.

Информация для ставок

  • «Наполи» выиграл шесть матчей из десяти последних при четырех поражениях
  • «Милан» смог одержать победы только в трех поединках на выезде за последнее время
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились со счетом (1:0)
  • «Милан» выиграл две последних игры с «Наполи» с общим счетом (5:0)

Прогноз

«Наполи» будет давить на соперника с первых минут и постарается забить уже в первых атаках на ворота Майка Маньяна. Предполагаем, что хозяевам удастся добиться победы, а сделать на них ставку рекомендуем по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.75 2.10
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