«Наполи» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (18.04.2023)

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сегодня, 00:30

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победу «Наполи» можно взять по коэффициенту 1.75. Поверить в успех «Милана» любой игрок может по коэффициенту 5. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Наполи» немного сдал в результатах, а отсутствие главного нападающего команды Виктора Осимхена значительно влияет на количество забитых мячей. Тем не менее, неаполитанцы считаются фаворитом в ответной встрече с «Миланом», которая должна пойти совершенно по-другому сценарию, чем первая игра. В последнем туре Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (0:0), а в Лиге чемпионов уступил на выезде «Милану» (0:1).

«Милан» очень хорошо выглядел в первой встрече с лидером Серии А и ничуть его не боялся. Тем не менее, отрыв в один мяч очень небольшой и гостям придется грамотно обороняться, чтобы выйти полуфинал турнира, чего «росонери» не делали очень давно. Два последних матча «Милана» в чемпионате Италии завершились ничьими с «Болоньей» (1:1) и «Эмполи» (0:0), но в нынешней встрече у футболистов будет совершенно другой настрой.

Информация для ставок

«Наполи» выиграл шесть матчей из десяти последних при четырех поражениях

«Милан» смог одержать победы только в трех поединках на выезде за последнее время

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились со счетом (1:0)

«Милан» выиграл две последних игры с «Наполи» с общим счетом (5:0)

Прогноз

«Наполи» будет давить на соперника с первых минут и постарается забить уже в первых атаках на ворота Майка Маньяна. Предполагаем, что хозяевам удастся добиться победы, а сделать на них ставку рекомендуем по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.