«Наполи» – «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.01.2022)

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вчера, 23:38

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.7 на уверенную победу «Наполи» с форой (-1). Неаполитанский клуб и является фаворитом данной встречи. В случае победы «Сампдории» залетит коэффициент 6.75. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.76.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.26. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Наполи» долгое время лидировал в чемпионате, но по итогам 20 сыгранных матчей оказался на третьей строчке. Команда в последних двух матчах набрала всего один пункт благодаря ничьей с «Ювентусом», а также сенсационно проиграла дома «Специи» (0:1) забив единственный мяч в свои ворота.

«Сампдория» после такого же количества сыгранных поединков занимает 15 место и имеет в активе 20 очков. Коллектив несколько дней назад уступил дома откровенному аутсайдеру «Кальяри» (1:2), а немного ранее расписал ничьи с «Ромой» и «Венецией» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Наполи» потерпел три поражения в последних шести встречах

«Сампдория» не проигрывает четыре игры кряду

Шесть минувших очных поединков завершились победой «Наполи»

Семь последних матчей с участием «Сампдории» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Наполи» с первых минут возьмет игру под свой контроль и начнет создавать опасные моменты. Несмотря на не самые лучшие результаты последних игр, мы вполне можем рассчитывать на победу неаполитанцев с форой (-1), загрузить на которую можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.