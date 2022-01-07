ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Наполи» – «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.01.2022)

вчера, 23:38

Ставки букмекеров

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.787.12
Фонбет 1.48 4.60 6.70
Мелбет 1.49 4.88 7.20
1XBET 1.49 4.88 7.20
BetBoom 1.46 4.75 6.93

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.7 на уверенную победу «Наполи» с форой (-1). Неаполитанский клуб и является фаворитом данной встречи. В случае победы «Сампдории» залетит коэффициент 6.75. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.76.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.26. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Наполи» долгое время лидировал в чемпионате, но по итогам 20 сыгранных матчей оказался на третьей строчке. Команда в последних двух матчах набрала всего один пункт благодаря ничьей с «Ювентусом», а также сенсационно проиграла дома «Специи» (0:1) забив единственный мяч в свои ворота.

«Сампдория» после такого же количества сыгранных поединков занимает 15 место и имеет в активе 20 очков. Коллектив несколько дней назад уступил дома откровенному аутсайдеру «Кальяри» (1:2), а немного ранее расписал ничьи с «Ромой» и «Венецией» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

  • «Наполи» потерпел три поражения в последних шести встречах
  • «Сампдория» не проигрывает четыре игры кряду
  • Шесть минувших очных поединков завершились победой «Наполи»
  • Семь последних матчей с участием «Сампдории» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Наполи» с первых минут возьмет игру под свой контроль и начнет создавать опасные моменты. Несмотря на не самые лучшие результаты последних игр, мы вполне можем рассчитывать на победу неаполитанцев с форой (-1), загрузить на которую можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.85 1.28 2.33 1.64 1.81 2.06
Мелбет 2.38 1.68
1XBET 2.38 1.68
Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 00:59
Наполи не победит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100