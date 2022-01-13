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«Нюрнберг» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.01.2022)

вчера, 17:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Нюрнберг». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.39. Победа «Падерборна» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.343.752.95
Мелбет 2.35 3.66 2.86
1XBET 2.35 3.66 2.86
BetBoom 2.35 3.57 2.86

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Нюрнберг» старается держаться в группе лидеров, но редко добивается положительного результата в выездных поединках. Команда идет на пятом месте и набрала 30 очков, набрав девять баллов в пяти последних турах. В матче с «Падерборном» коллектив постарается набрать важные три очка и приблизиться к лидеру, от которого отстает на шесть пунктов. Последние два матча в чемпионате «Нюрнберг» выиграл у «Эрцгебирге» (3:1), а ранее крупно проиграл «Шальке» (1:4).

«Падерборн» в последний месяц очень сильно сдал в результатах и не может выиграть уже несколько матчей. Коллектив опустился на девятое место в турнирной таблице с набранными 27 очками. Команда пропускает не так много (21 мяч), но имеет проблемы с реализацией, над которой тренерскому составу необходимо работать. В прошлом матче «Падерборн» проиграл «Хайденхайму» (1:2), а ранее уступил «Дармштадту» (0:1).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Нюрнберга» завершились исходом «обе забьют»
  • «Падерборн» забивал в девяти из десяти последних матчей на выезде
  • «Нюрнберг» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Падерборна»

Прогноз

Победителя в данном поединке спрогнозировать очень непросто, поэтому мы предлагаем поверить, что обе команды смогут отметиться голами. Сделать ставку «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.67 1.78 2.21
Мелбет 2.22 1.73
1XBET 2.22 1.73
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:58
Победа команды "Нюрнберг" в этом матче. Удачи
r6awvzuy48a8
r6awvzuy48a8
вчера в 21:16
Футбольный клуб «Нюрнберг» выиграет матч.
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