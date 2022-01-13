«Нюрнберг» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.01.2022)

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вчера, 17:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Нюрнберг». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.39. Победа «Падерборна» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Нюрнберг» старается держаться в группе лидеров, но редко добивается положительного результата в выездных поединках. Команда идет на пятом месте и набрала 30 очков, набрав девять баллов в пяти последних турах. В матче с «Падерборном» коллектив постарается набрать важные три очка и приблизиться к лидеру, от которого отстает на шесть пунктов. Последние два матча в чемпионате «Нюрнберг» выиграл у «Эрцгебирге» (3:1), а ранее крупно проиграл «Шальке» (1:4).

«Падерборн» в последний месяц очень сильно сдал в результатах и не может выиграть уже несколько матчей. Коллектив опустился на девятое место в турнирной таблице с набранными 27 очками. Команда пропускает не так много (21 мяч), но имеет проблемы с реализацией, над которой тренерскому составу необходимо работать. В прошлом матче «Падерборн» проиграл «Хайденхайму» (1:2), а ранее уступил «Дармштадту» (0:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Нюрнберга» завершились исходом «обе забьют»

«Падерборн» забивал в девяти из десяти последних матчей на выезде

«Нюрнберг» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Падерборна»

Прогноз

Победителя в данном поединке спрогнозировать очень непросто, поэтому мы предлагаем поверить, что обе команды смогут отметиться голами. Сделать ставку «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.