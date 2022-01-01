«Осасуна» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Примеры (03.01.2022)

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01 января 2022, 17:08

3 января 2022 года состоится поединок «Осасуна — Атлетик». Команды сыграют на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Отметим, что эта игра пройдет в рамках 19-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Атлетик». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа хозяев в 3.00.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Осасуна» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 пункта. У команды пять побед, семь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 22 мяча. В последних встречах клуб из Памплоны проиграл «Хетафе» со счетом 1:0, также был ничейный исход с «Барселоной» 2:2 и потеря очков с «Леванте» 0:0.

«Атлетик» из Бильбао в этом сезоне идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 24 балла. У команды пять побед, девять ничьих и пять поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 16 мячей. В последних встречах «Атлетик» из Бильбао проиграл «Реалу» 1:2, а также выиграл у «Бетиса» 3:2 и уступил «Севилье» 0:1.

Информация для ставок

«Атлетик» выиграл один матч из последних пяти

«Осасуна» проиграла лишь один матч из последних пяти

У «Атлетика» из Бильбао четыре забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и «Атлетик» не проиграет по коэффициенту 2.80. У команды из Бильбао много ничьих в нынешнем сезоне, так что если клуб не сможет выиграть у своего оппонента, то есть вероятность, что матч завершится ничейный исходом. Гости — фавориты, но можно ожидать всего, чего угодно. Возможно, в этой игре будет забито два гола, так как клуб из Бильбао славится счетами 1:1.