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«Пари НН» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России. (02.10.2022)

вчера, 13:00
Спартак (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Пари НН» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.144.141.68

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Пари НН» в прошлом матче чемпионата прервал свою серию без поражений, но уже в этой игре может доказать своим болельщикам, что команда готова бороться дальше. Сейчас коллектив из Нижнего Новгорода занимает 10 место с 12 очками и приезд «Спартак» вызывает большой ажиотаж среди болельщиков. В матче кубка России «Пари НН» уступил на выезде «Краснодару» (0:2), а в чемпионате проиграл «Оренбургу» (2:0).

«Народная команда» находится в отличном настроении, ведь в недавнем матче кубка России обыграла «Зенит» (3:0), что не удавалось сделать несколько лет подряд. В чемпионате «Спартак» потерял много очков и идет на пятом месте с 19 пунктами, отставая от лидера на семь пунктов, поэтому очень нуждается в победе. В последнем туре чемпионата московский клуб минимально переиграл «Локомотив» (1:0).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Пари НН» проиграл только три домашних поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Два последних матча между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Спартаку» вновь нужно выходить на путь побед и предстоящий матч является хорошим шансом попытаться отыграть одну-две позиции в турнирной таблице РПЛ. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.83 1.61 2.42
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:18
Сложный будет матч для Спартачей
Гость
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