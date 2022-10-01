«Пари НН» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России. (02.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Пари НН» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.
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1 : 2
86’
сегодня, 19:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Пари НН» в прошлом матче чемпионата прервал свою серию без поражений, но уже в этой игре может доказать своим болельщикам, что команда готова бороться дальше. Сейчас коллектив из Нижнего Новгорода занимает 10 место с 12 очками и приезд «Спартак» вызывает большой ажиотаж среди болельщиков. В матче кубка России «Пари НН» уступил на выезде «Краснодару» (0:2), а в чемпионате проиграл «Оренбургу» (2:0).
«Народная команда» находится в отличном настроении, ведь в недавнем матче кубка России обыграла «Зенит» (3:0), что не удавалось сделать несколько лет подряд. В чемпионате «Спартак» потерял много очков и идет на пятом месте с 19 пунктами, отставая от лидера на семь пунктов, поэтому очень нуждается в победе. В последнем туре чемпионата московский клуб минимально переиграл «Локомотив» (1:0).
Информация для ставок
- «Спартак» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Пари НН» проиграл только три домашних поединка из десяти последних во всех турнирах
- Два последних матча между командами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Спартаку» вновь нужно выходить на путь побед и предстоящий матч является хорошим шансом попытаться отыграть одну-две позиции в турнирной таблице РПЛ. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.