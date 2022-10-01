«Пари НН» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России. (02.10.2022)

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вчера, 13:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Пари НН» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Пари НН» в прошлом матче чемпионата прервал свою серию без поражений, но уже в этой игре может доказать своим болельщикам, что команда готова бороться дальше. Сейчас коллектив из Нижнего Новгорода занимает 10 место с 12 очками и приезд «Спартак» вызывает большой ажиотаж среди болельщиков. В матче кубка России «Пари НН» уступил на выезде «Краснодару» (0:2), а в чемпионате проиграл «Оренбургу» (2:0).

«Народная команда» находится в отличном настроении, ведь в недавнем матче кубка России обыграла «Зенит» (3:0), что не удавалось сделать несколько лет подряд. В чемпионате «Спартак» потерял много очков и идет на пятом месте с 19 пунктами, отставая от лидера на семь пунктов, поэтому очень нуждается в победе. В последнем туре чемпионата московский клуб минимально переиграл «Локомотив» (1:0).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» проиграл только три домашних поединка из десяти последних во всех турнирах

Два последних матча между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз