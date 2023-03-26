Польша – Албания. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (27.03.2023)

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сегодня, 13:35

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае победы Албании зайдет коэффициент 7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 2.25 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Польша провалила первый поединок отбора и теперь будет исправлять ситуацию, на что имеет большие шансы уже в предстоящем поединке. Коллектив старается не пропускать последние международные турниры, поэтому хозяева будут крайне мотивированы. Два последних матча Польши завершились поражением от Чехии (1:3) и Франции в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре 2022.

Сборная Албании является довольно крепким и физически сильным коллективом, однако ей не хватает стабильности. Команда только начинает свой путь в квалификации и может воспользоваться немного обескураженным состоянием соперника и даже зацепиться за очки. В прошлой товарищеской игре сборная Албании обыграла Армению (2:0), а ранее уступила на своем поле Италии (1:3).

Информация для ставок

Польша выиграла только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Албании не может выиграть уже шесть поединков подряд во всех турнирах

Польша выиграла пять последних встреч у Албании

Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Фаворитом этого матча является Польша, которая с первых минут постарается удивить соперника и забить быстрый мяч. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этой встрече, а сделать на них победу можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.