Польша – Албания. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (27.03.2023)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае победы Албании зайдет коэффициент 7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.
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завтра, 21:45
Также в линии букмекеры предлагают 2.25 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.
Форма команд
Польша провалила первый поединок отбора и теперь будет исправлять ситуацию, на что имеет большие шансы уже в предстоящем поединке. Коллектив старается не пропускать последние международные турниры, поэтому хозяева будут крайне мотивированы. Два последних матча Польши завершились поражением от Чехии (1:3) и Франции в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре 2022.
Сборная Албании является довольно крепким и физически сильным коллективом, однако ей не хватает стабильности. Команда только начинает свой путь в квалификации и может воспользоваться немного обескураженным состоянием соперника и даже зацепиться за очки. В прошлой товарищеской игре сборная Албании обыграла Армению (2:0), а ранее уступила на своем поле Италии (1:3).
Информация для ставок
- Польша выиграла только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Сборная Албании не может выиграть уже шесть поединков подряд во всех турнирах
- Польша выиграла пять последних встреч у Албании
- Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Фаворитом этого матча является Польша, которая с первых минут постарается удивить соперника и забить быстрый мяч. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этой встрече, а сделать на них победу можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.