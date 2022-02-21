«Порденоне» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии В (22.02.2022)

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вчера, 20:04

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом матча у букмекеров является «Монца», загрузить на победу которого можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.95. Если верите в «Асколи», то ставку примут по коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.1. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Порденоне» проиграл три матча подряд, на выезде «Парме» (1:4) и «Реджине» (0:2), а в домашнем поединке «Читтаделле» (0:1). Неутешительные результаты оставляют коллектив на последнем месте в таблице с 12 очками в активе.

«Монца» в свою очередь находится в верхней части таблицы, и продолжает бороться за выход в высший дивизион. Команда проиграла в последнем туре дома «Пизе» (1:2), но до этой неудачи положила в копилку шесть очков благодаря победам над «Тернаной» (1:0) и СПАЛом (4:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Порденоне» составляет четыре встречи (три поражения и ничья)

«Монца» выиграла три из пяти последних матчей

Два минувших очных поединка завершились победой «Монцы»

Пять из шести последних игр с участием «Порденоне» закончились результатом Тм 2.5

Прогноз

«Порденоне» имеет преимущество в виде родных стен, но вряд ли сможет контролировать ход поединка. Скорее всего, команда сосредоточится на обороне своих ворот, но сможет дать ответ в контратаке. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.