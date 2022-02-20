«Престон» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.02.2022)

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вчера, 16:54

22 февраля 2022 года состоится поединок «Престон — Ноттингем Форест». Матч пройдет на домашней арене «Престона» в рамках очередного тура Английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать одинаковую ставку на победу хозяев и гостей — по коэффициенту 2.70. Здесь нет очевидного фаворита. Ничейный исход оценивается в 3.15. Дополнительная ставка на грядущий поединок — обе команды забьют по 1.9-.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Престон» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба 45 пунктов. У коллектива 11 побед, 12 ничьих и десять поражений. «Престон» забил 37 голов и пропустил 38 мячей. В последних встречах «Престон» выглядит не лучшим образом, но, тем не менее, набирает очки — победа над «Петерборо Юнайтед» со счетом 0:1, а также ничейный исход с «Хаддерсфилдом» 0:0 и поражение от «Рединга» 2:3.

«Ноттингем Форест» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 47 пунктов. У коллектива 13 побед, восемь ничьих и десять поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 33 мяча. В последних матчах «Ноттингем Форест» выглядит неплохо, форму команды нельзя назвать ужасной, но иногда она все же теряет очки — поражение от «Кардифф Сити» со счетом 2:, а также ничья со «Сток Сити» 2:2 и победа над «Блэкберн Роверс» 0:2.

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» не проигрывает три поединка кряду

«Престон» проиграл один матч из последних пяти

«Ноттингем Форест» забил восемь в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 3.25. Эти команды отлично смотрятся в атаке.