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«Престон» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.02.2022)

вчера, 16:54

22 февраля 2022 года состоится поединок «Престон — Ноттингем Форест». Матч пройдет на домашней арене «Престона» в рамках очередного тура Английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.813.172.81
Фонбет 2.70 3.20 2.70
Мелбет 2.72 3.32 2.71
1XBET 2.72 3.32 2.71
BetBoom 2.76 3.09 2.76

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать одинаковую ставку на победу хозяев и гостей — по коэффициенту 2.70. Здесь нет очевидного фаворита. Ничейный исход оценивается в 3.15. Дополнительная ставка на грядущий поединок — обе команды забьют по 1.9-.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Престон» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба 45 пунктов. У коллектива 11 побед, 12 ничьих и десять поражений. «Престон» забил 37 голов и пропустил 38 мячей. В последних встречах «Престон» выглядит не лучшим образом, но, тем не менее, набирает очки — победа над «Петерборо Юнайтед» со счетом 0:1, а также ничейный исход с «Хаддерсфилдом» 0:0 и поражение от «Рединга» 2:3.

«Ноттингем Форест» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 47 пунктов. У коллектива 13 побед, восемь ничьих и десять поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 33 мяча. В последних матчах «Ноттингем Форест» выглядит неплохо, форму команды нельзя назвать ужасной, но иногда она все же теряет очки — поражение от «Кардифф Сити» со счетом 2:, а также ничья со «Сток Сити» 2:2 и победа над «Блэкберн Роверс» 0:2.

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» не проигрывает три поединка кряду
  • «Престон» проиграл один матч из последних пяти
  • «Ноттингем Форест» забил восемь в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 3.25. Эти команды отлично смотрятся в атаке.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.71 1.68 2.28
Фонбет 1.67 2.20
Мелбет 1.71 2.26
1XBET 1.71 2.26
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:24
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
tshuefbpv5j4
tshuefbpv5j4
вчера в 20:44
Футбольный клуб «Престон» одержит победу.
7eyvh3q654hy
7eyvh3q654hy
вчера в 20:43
Футбольный клуб «Ноттингем Форест» выиграет матч.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:31
Престон уже давно застрял в Чемпионшипе (и а когда то выиграл первый чемпионат Англии, а в следующем сделал "золотой дубль"). Хотя, для уровня команды это скорее не «застряли», а сохранили прописку. Амбиций у клуба явно недостаточно, как и финансов, чтобы побороться за выход в АПЛ. В итоге они стабильно занимают 10-13 места. Ноттингему можно вручить уже титул пожизненного участника Чемпионшипа. Хотя раньше клуб был одним из сильнейших даже в мире. Но было это в 80-е годы, когда они побеждали в Кубке европейских чемпионов. Сейчас же команда из себя такой угрозы не представляет, но на уровне Чемпионшипа это всё ещё неплохая команда. И Форест, и Престон играют довольно результативно. А в последних играх у команд очень часто получается по 2 и больше мячей. В условиях нынешнего Чемпионшипа нам кажется, что забить 2 гола на двоих им не составит труда.
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