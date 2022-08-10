«Реал» Мадрид — «Айнтрахт». Прогноз на матч Суперкубка УЕФА (10.08.2022)

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сегодня, 09:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Айнтрахта» Ф оценивается по 7.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.44. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

Мадридский «Реал» неожиданно для многих выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне исходя из результатов первых матчей плей-офф и теперь имеет право сыграть в матче за Суперкубок УЕФА . Коллектив еще не стартовал в чемпионате Испании, поэтому не имеет игровой практики в официальных матчах. Два последних поединка «королевского» клуба завершились победой в товарищеским матче над «Ювентусом» (2:0) и ничьей с «Америкой» (2:2).

«Айнтрахт» Франкфурт проделал тяжелый путь, чтобы завоевать кубок Лиги Европы, однако смог это сделать несмотря на все сложности. Команда очень неудачно стартовала в стартовом туре, что повлекло за собой серьезное беспокойство со стороны болельщиков перед матчем с испанским грандом. Тем не менее, на один матч может настроиться любая команда, а возможность выиграть еще один европейский трофей мотивирует футболистам. В прошлом матче «Айнтрахт» Ф был разгромлен «Баварией» на своем поле (1:6), а в кубке страны крупно обыграл «Магдебург» (4:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Айнтрахта» Ф завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из шести последних матчей «Реала» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Мадрид проиграл только два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф забивал в девяти из десяти поединков во всех турнирах за последнее время

Прогноз

Для «Айнтрахта» Ф данный матч является большой возможностью заполучить еще один еврокубок, поэтому команда будет сопротивляться до последнего. Предлагаем в такой ситуации сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.44 в букмекерской конторе Лига Ставок.