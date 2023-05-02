«Реал» Сосьедад – «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (02.05.2023)

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сегодня, 11:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа хозяев оценивается за 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Реал» Сосьедад набрал 10 очков в пяти последних турах и борется за топ-4 по результатам сезона, имея хорошие шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов. На данный момент у команды в активе 58 набранных очков, а отрыв от «Вильярреала» составляет пять пунктов. В предстоящей встрече у хозяев определенно будут шансы против «сливочных», которые больше внимания уделяют Лиге чемпионов. В прошлом туре «Реал» Сосьедад обыграл на выезде «Осасуну» (2:0), а ранее поделил очки с «Бетисом» на выезде (0:0).

«Реал» Мадрид терял очки в последних матчах и подпустил к себе «Атлетико» на расстояние двух очков. Тем не менее, у подопечных Анчелотти совсем скоро встреча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, что является приоритетом, ведь «Барселону» догнать практически невозможно. В двух последних матчах «Реал» Мадрид обыграл «Альмерию» на своем поле (4:2) и с тем же счетом уступил «Жироне» (2:4).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних матчей при трех поражениях

«Реал» Сосьедад проиграл только один матч из десяти последних на своем поле

«Реал» Мадрид выиграл два из пяти последних матчей с «Реал» Сосьедад при трех ничьих

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды показывают неплохие результаты в последних матчах, поэтому определить победителя будет довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.